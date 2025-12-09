Talous
9.12.2025 09:41 ・ Päivitetty: 9.12.2025 09:41
Terrafamelle takaisku: Kolmisoppi ei saanut louhoslupaa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt kaivosyhtiö Terrafamen hakemuksen uuden avolouhoksen perustamiseksi Kolmisoppi-järven alueelle Sotkamoon ja Kajaaniin. Yhtiö sanoo yrittävänsä lupahakua vielä uudestaan.
Terrafame haki lupaa toissa vuonna erillisenä kokonaisuutena, joka oli irrotettu yhtiön koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalouslupaprosessista.
Kolmisopessa ja Terrafamen jo käyttämän Kuusijärven alueella on Euroopan suurimmat nikkelivarannot.
Aluehallintovirasto sanoo tiedotteessaan, että Terrafamen nykyisen toiminnan ja Kolmisopen lupa-asiat on kuitenkin käsiteltävä yhdessä, jotta toiminnan vaikutukset voitaisiin arvioida kokonaisuutena.
YHTIÖ SANOO uskovansa, että kielteinen päätös johtuu lupateknisistä syistä, ja sanoo yrittävänsä hakea lupia uudelleen. Louhosaikeet kuuluvat EU:n strategisiin hankkeisiin etenkin akkumineraalien omavaraisuuden parantamiseksi.
– Käynnistämme strategiamme toteuttamisen suunnitellusti ja jätämme ensi keväänä päälupahakemuksen, johon sisällytetään myös Kolmisoppi, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Antti Koulumies tiedotteessa.
Yhtiö muistuttaa olevansa Euroopan suurin nikkelintuottaja. Kolmisopestakin valmistuisi akkukelpoista nikkeliä, kobolttia ja kuparia.
