Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

9.12.2025 09:41 ・ Päivitetty: 9.12.2025 09:41

Terrafamelle takaisku: Kolmisoppi ei saanut louhoslupaa

Demokraatti
Terrafamen havittelema malmio on pienen Kolmisoppi-lammen alla ja ympärillä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt kaivosyhtiö Terrafamen hakemuksen uuden avolouhoksen perustamiseksi Kolmisoppi-järven alueelle Sotkamoon ja Kajaaniin. Yhtiö sanoo yrittävänsä lupahakua vielä uudestaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Terrafame haki lupaa toissa vuonna erillisenä kokonaisuutena, joka oli irrotettu yhtiön koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalouslupaprosessista.

Kolmisopessa ja Terrafamen jo käyttämän Kuusijärven alueella on Euroopan suurimmat nikkelivarannot.

Aluehallintovirasto sanoo tiedotteessaan, että Terrafamen nykyisen toiminnan ja Kolmisopen lupa-asiat on kuitenkin käsiteltävä yhdessä, jotta toiminnan vaikutukset voitaisiin arvioida kokonaisuutena.

YHTIÖ SANOO uskovansa, että kielteinen päätös johtuu lupateknisistä syistä, ja sanoo yrittävänsä hakea lupia uudelleen. Louhosaikeet kuuluvat EU:n strategisiin hankkeisiin etenkin akkumineraalien omavaraisuuden parantamiseksi.

– Käynnistämme strategiamme toteuttamisen suunnitellusti ja jätämme ensi keväänä päälupahakemuksen, johon sisällytetään myös Kolmisoppi, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Antti Koulumies tiedotteessa.

Yhtiö muistuttaa olevansa Euroopan suurin nikkelintuottaja. Kolmisopestakin valmistuisi akkukelpoista nikkeliä, kobolttia ja kuparia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU