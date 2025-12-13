Ulkomaat
13.12.2025 08:00 ・ Päivitetty: 13.12.2025 08:00
Thaimaa ei ole aikeissa lopettaa sotatoimiaan Kambodzhaa vastaan
Thaimaa aikoo jatkaa sotatoimiaan Kambodzhaa vastaan huolimatta siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut maiden suostuneen lopettamaan taistelut.
Maan pääministeri Anutin Charnvirakul sanoi lauantaina Facebookissa, että sotatoimet jatkuvat niin kauan, kunnes thaimaalaiset eivät enää koe olevansa uhattuna.
Kambodzhan puolustusministeriö sanoi aiemmin lauantaina viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan asevoimien hävittäjät olivat pudottaneet seitsemän pommia. Kambodzhan mukaan Thaimaa on laajentanut iskujaan myös siviileihin ja siviilikohteisiin.
Thaimaan asevoimien mukaan ne onnistuivat iskuillaan tuhoamaan kaksi kambodzhalaista siltaa, joita Thaimaan mukaan käytetään aseiden kuljettamiseen konfliktialueelle.
Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on ottanut viime päivinä uusia kierroksia. Taisteluissa on saanut surmansa ainakin 20 ihmistä tällä viikolla. Lisäksi yli 500 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maiden rajaseudulla käytävien taisteluiden vuoksi.
