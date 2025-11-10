Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.11.2025 10:35 ・ Päivitetty: 10.11.2025 10:35

Thaimaan ja Kambodzhan rauhansopimus jämähti – syyksi ilmoitettiin miinat

LEHTIKUVA / AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA
Viime kesänä puhjenneessa Thaimaan ja Kambodzhan konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadat tuhannet joutuivat jättämään kotinsa.

Kaakkois-Aasiassa Thaimaa keskeyttää Kambodzhan kanssa solmitun rauhansopimuksen täytäntöönpanon. Thaimaan hallitus ilmoitti asiasta maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Thaimaan mukaan kaksi sen sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä, kun he partioivat maiden rajalla.

Sopimuksen täytäntöönpanon keskeytys tarkoittaa muun muassa sitä, että Thaimaassa kiinni otettuja kambodzhalaisia sotilaita ei vapauteta sovitusti.

Kambodzhan viranomaiset eivät ole kommentoineet tuoreeltaan asiaa. Maan puolustusministeriö sanoi lausunnossa, että se sitoutuu ”horjumattomasti” rauhaan.

VIIME kesänä Thaimaan ja Kambodzhan välille puhjenneessa konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadat tuhannet joutuivat jättämään kotinsa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Rauhansopimus allekirjoitettiin lokakuun lopulla. Thaimaan ja Kambodzhan pääministerien lisäksi myös Trump allekirjoitti sopimuksen.

Taistelut syttyivät heinäkuussa, kun Thaimaa syytti Kambodzhaa maamiinojen asettamisesta maiden raja-alueella. Kambodzha on kiistänyt Thaimaan syytökset.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.11.2025
Teatteriarvio: Westerberg tekee sen taas – Tampereen Romeo ja Julia on kirkkaaksi valaistu teinitragedia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU