10.11.2025 10:35 ・ Päivitetty: 10.11.2025 10:35
Thaimaan ja Kambodzhan rauhansopimus jämähti – syyksi ilmoitettiin miinat
Kaakkois-Aasiassa Thaimaa keskeyttää Kambodzhan kanssa solmitun rauhansopimuksen täytäntöönpanon. Thaimaan hallitus ilmoitti asiasta maanantaina.
Thaimaan mukaan kaksi sen sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä, kun he partioivat maiden rajalla.
Sopimuksen täytäntöönpanon keskeytys tarkoittaa muun muassa sitä, että Thaimaassa kiinni otettuja kambodzhalaisia sotilaita ei vapauteta sovitusti.
Kambodzhan viranomaiset eivät ole kommentoineet tuoreeltaan asiaa. Maan puolustusministeriö sanoi lausunnossa, että se sitoutuu ”horjumattomasti” rauhaan.
VIIME kesänä Thaimaan ja Kambodzhan välille puhjenneessa konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadat tuhannet joutuivat jättämään kotinsa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Rauhansopimus allekirjoitettiin lokakuun lopulla. Thaimaan ja Kambodzhan pääministerien lisäksi myös Trump allekirjoitti sopimuksen.
Taistelut syttyivät heinäkuussa, kun Thaimaa syytti Kambodzhaa maamiinojen asettamisesta maiden raja-alueella. Kambodzha on kiistänyt Thaimaan syytökset.
Kommentit
