Ulkomaat

22.12.2025 11:41 ・ Päivitetty: 22.12.2025 11:41

Thaimaan ulkoministeri: Rauha Kambodzhan kanssa syntyy vain teoista

MOHD RASFAN / AFP / LEHTIKUVA
Thaimaan ulkoministeri Sihasak varoitti kriisikokouksessa Malesiassa, että tuleva tapaaminen ei välttämättä johda välittömästi aselepoon.

Thaimaan ulkoministerin Sihasak Phuangketkeowin mukaan Thaimaan ja Kambodzhan välistä rauhansopimusta kiirehdettiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailun takia. Lokakuinen sopimus on jo tauolla, ja rajakiista on kiihtynyt tässä kuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhteensä kymmeniä ihmisiä on kuollut ja yli 900 000 on joutunut jättämään kotinsa.

- Olen huomannut, että meillä oli toisinaan kiire laatia (yhteinen) julistus, koska Yhdysvallat halusi julistuksen allekirjoitetuksi ajoissa presidentti Trumpin vierailua varten, Sihasak sanoi Kuala Lumpurissa Malesiassa.

- Tarkoitan, että mitä aikaisemmin, sen parempi, mutta joskus meidän todella täytyy istua alas, jotta ne asiat, joista sovimme, todella pitävät ja niitä todella kunnioitetaan, hän kertoi toimittajille.

Presidentti Trump on halunnut profiloitua rauhantekijänä, ja hän on ollut sopimassa kiireilläkin aikataululla useita rauhansopimuksia eri puolilla maailmaa.

Trump oli hieromassa haurasta sopimusta Gazaan. Trump on tärkeä keskusteluissa Ukrainassa käytävän sodan päättämisestä. Hän on myös kokenut ansainneensa Nobelin rauhanpalkinnon.

MALESIASSA tänään pidetyn kriisi-istunnon jälkeen on kerrottu, että Thaimaan ulkoministerin mukaan Thaimaan ja Kambodzhan edustajat käsittelevät kiistaa seuraavan kerran keskiviikkona.

Sihasak varoitti, että tuleva tapaaminen ei välttämättä johda välittömästi aselepoon.

- Kantamme on, että tulitauko ei synny ilmoituksesta, vaan sen on seurattava teoista, Sihasak sanoi.

Maat ovat asettaneet toisilleen myös rajoituksia. Kambodzha on qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan kieltänyt tuonnin Thaimaasta. Tähän kuuluu muun muassa vihannesten ja hedelmien tuonti.

Thaimaa sen sijaan on määrännyt teleoperaattoreita lopettamaan ainakin joidenkin yhteyksien tarjoamisen Kambodzhaan.

Kiistan juuret yltävät siirtomaa-aikaan, jolloin maiden välille vedettiin 800 kilometrin raja. Kiistaan liittyy myös rajaseudulle jääneitä temppeliraunioita.

