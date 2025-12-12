Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.12.2025 07:30 ・ Päivitetty: 12.12.2025 07:30

Thaimaassa kuohuu: hallituskriisi ja rajakahakoita parhaan turistikauden keskellä

LEHTIKUVA / AFP
Thaimaan rajaseudun asukkaita evakkotaipaleella 10.12. rajakahakoiden tieltä.

Thaimaassa pääministeri on joutunut hajottamaan parlamentin, ja maassa järjestetään uudet parlamenttivaalit. Samaan aikaan yhteenotot Kambodzhan rajalla ovat ajaneet satoja tuhansia ihmisiä pakosalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri Anutin Charnvirakul ehti ennen hajotuskäskyä olla tehtävässään vain noin kolme kuukautta. Hän nousi pääministeriksi syyskuussa sen jälkeen, kun maan korkein oikeus oli linjannut, ettei hänen edeltäjänsä Paetongtarn Shinawatra voinut jatkaa tehtävässä.

Syynä edeltäjän erottamiseen oli hänen Kambodzhan johtajan Hun Senin kanssa käymänsä mielistelevä puhelinkeskustelu, jossa Paetongtarn erehtyi kritisoimaan Thaimaan asevoimien toimintaa. Puhelu liittyi maiden väliseen rajakiistaan, joka on tänä vuonna kärjistynyt sotilaallisiksi kahakoiksi.

Thaimaa on kärsinyt koko 2000-luvun ajan poliittisesta epävakaudesta, vallankaappauksista ja pääministerien syrjäyttämisistä. Maassa on ollut kahden viime vuoden aikana kolme pääministeriä.

SAMALLA Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on ottanut viime päivinä uusia kierroksia. Yli 500 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maiden rajaseudulla käytyjen taisteluiden takia.

Viranomaisten mukaan rajaselkkauksessa on kuollut useita siviilejä ja sotilaita kummallakin puolella rajaa, minkä lisäksi kymmeniä on haavoittunut.

Thaimaan ja Kambodzhan välinen konflikti kärjistyi uudelleen viime kesänä. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toista taisteluiden aloittamisesta.

Maiden välisellä rajakiistalla on pitkä historia. Kiistaa on muun muassa tietyistä temppeleistä. 1900-luvun alkupuolella ne päätyivät osaksi Kambodzhaa, joka tuolloin oli Ranskan siirtomaa.

THAIMAAN tärkeimpiin tulonlähteisiin kuuluva turismi on kärsinyt levottomuuksista. Matkailuviranomaisten virallisten ja varovaisten arvioiden mukaan turistien määrä on vähentynyt tänä vuonna kymmenkunta prosenttia edellisvuosista. Todelliset luvut voivat olla paljon suurempia.

Vielä keväällä Thaimaa ennusti maahan saapuvien ulkomaisten matkailijoiden määrän nousevan tänä vuonna 40 miljoonaan ihmiseen, mutta tämänhetkinen luku näyttää jäävän noin 32:een miljoonaan.

Joulun ja uudenvuoden aika on perinteisesti ollut Thaimaalle tärkeintä turismikautta, mutta rajasodan kiihtymisen ennakoidaan aiheuttavan länsimaisilta matkanjärjestäjiltä runsaasti peruutuksia.

