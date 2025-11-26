Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.11.2025 05:15 ・ Päivitetty: 25.11.2025 14:48

THL: Hyvinvointialueilla rikotaan yhä lakia lastensuojelussa

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Hyvinvointialueilla järjestettävä lastensuojelu ei ole vieläkään täysin lainmukaista, mutta kehityksen suunta on myönteinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurimmassa osassa hyvinvointialueista sosiaalityöntekijän lastensuojeluasiakkaiden määrä voi edelleen olla suurempi kuin laissa määritelty 30 asiakkaan enimmäismäärä. Vain kahdeksalla hyvinvointialueella lakisääteistä asiakasmäärää ei ylitetty.

Tarkastelujaksolla tämän vuoden huhtikuun alusta syyskuun loppuun 90 prosenttia palvelutarpeen arvioinneista valmistui alle kolmessa kuukaudessa, kun vuotta aiemmin lukema oli 80 prosenttia.

Palvelutarpeen arvioinnin tulisi valmistua alle kolmessa kuukaudessa, jos lapsella arvioidaan lastensuojelun tarvetta tai lapsi on erityisen tuen tarpeessa.

-  Hyvinvointialueiden ensimmäiset vuodet lastensuojelun järjestäjinä olivat hankalia. Aiempia toimintakäytäntöjä yhtenäistettiin ja samalla tuli uusi vaatimus sosiaalityöntekijöiden enimmäisasiakasmäärästä, THL:n johtava asiantuntija Martta Forsell sanoo tiedotteessa.

-  Nyt vaikuttaa siltä, että pitkäjänteinen kehittämis- ja panostustyö näkyy myös tilastoissa positiivisena kehityksenä, hän jatkaa.

Huonoimmat lukemat olivat Pohjanmaalla, jossa vain vajaa puolet palvelutarpeen arvioinneista valmistui lain määräämässä ajassa. Lisäksi Pohjanmaalla on eniten lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, joilla enimmäisasiakasmäärä ylittyy.

