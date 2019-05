”Tilanne on hälyttävä” – Barometri kertoo karut luvut: Työnantajat tarjoavat yhä vähemmän koulutuspäiviä

Yritykset tarjoavat yhä vähemmän koulutuspäiviä työntekijöilleen, ilmenee Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työolobarometrista. Julkisella sektorilla työntekijät saavat koulutuspäiviä yksityistä sektoria enemmän.

Toimihenkilöliitto Erto kannustaa yrityksiä lisäämään koulutusta, koska osaaminen on paitsi kilpailukyvyn, mutta myös jaksamisen edellytys.

Barometrin ennakkotietojen mukaan työntekijät osallistuivat viime vuonna työnantajan maksamaan koulutukseen keskimäärin 4,8 päivää. Viimeisen viiden vuoden aikana päivien määrä on ollut alimmillaan koko 2000-luvun aikana eli keskimäärin 4,6 päivää vuodessa.

Esimerkiksi vielä 2000-luvun alussa ensimmäisten viiden vuoden aikana koulutuspäiviä oli keskimäärin 6,2 vuodessa. Koulutuspäiviä on siis leikattu yli 20 prosenttia.

– Tilanne on hälyttävä. Suomella ei ole varaa rapautuvaan osaamiseen, Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen varoittaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että työelämän murros ja digitalisaatio edellyttävät, että työntekijöiden osaamista päivitetään yhä enemmän.

– Vaatimusten kasvaessa heitä koulutetaan kuitenkin aiempaa vähemmän, hän ihmettelee.

”Työelämää vaivaa koulutuksen epätasa-arvo.”

Varsinkin eduskuntavaalien alla keskusteltiin paljon elinikäisestä ja jatkuvasta oppimisesta työpaikoilla. Erto odottaa yrityksiltä konkreettisia toimia eli lisää koulutuspäiviä.

– Jäsenillemme tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että parhaimmin työssä jaksamista parantaisi ammatillinen lisäkoulutus. Kouluttamalla yritykset saisivat siis paremmin voivaa ja osaavampaa henkilöstöä. Tällä olisi varmasti merkittävä tuottavuusvaikutus, Aaltonen huomauttaa.

Työelämäbarometri osoittaa, että koulutus on yleisempää julkisella sektorilla yksityiseen verrattuna. Vuonna 2018 valtion työntekijät saivat keskimäärin kahdeksan koulutuspäivää.

Erityisesti ylempien toimihenkilöiden koulutuksen kesto on lyhentynyt 2000-luvulla, mutta he saavat kuitenkin edelleen koulutuspäiviä muita ryhmiä enemmän. Vuonna 2018 koulutuksessa olleet ylemmät toimihenkilöt käyttivät koulutukseen keskimäärin 5,4, alemmat toimihenkilöt 5,1 ja työntekijät 3,4 päivää.

– Työelämää vaivaa koulutuksen epätasa-arvo. Mitä enemmän palkansaajalla on koulutusta, sitä enemmän häntä koulutetaan. Mitä vähemmän henkilöllä on koulutusta, sitä vähemmän työnantaja häntä kouluttaa. Ttilanteen on pakko muuttua, Aaltonen vaatii.

Erto lupaa olla osaltaan mukana kouluttamassa. Se aikoo tarjota jäsenilleen entistä enemmän ammatillista lisäkoulutusta osaamisen ja jaksamisen tueksi muuttuvassa työelämässä.

– Toivomme, että yritykset sekä muut ammattiliitot tekevät samoin, Aaltonen patistaa.