Tilastokeskus: Useampi kuin joka kolmas nuori vaarassa syrjäytyä – Vuodessa 56 000 ihmisen kasvu

Yhä useampi nuori aikuinen on vaarassa syrjäytyä tai ajautua köyhyyteen, kertoo Tilastokeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Köyhyys- tai syrjäytymisriski koski useampaa kuin joka kolmatta 18-29-vuotiaista vuonna 2024. Lukumäärä kasvoi 56 000 ihmisellä edellisvuodesta. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen elinolotilastosta.

- Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on nyt aiempaa enemmän nuoria aikuisia. Osuus on kasvanut lähes 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2018, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen sanoo tiedotteessa.

Nuorissa erityisesti yksinasuvien riski on kasvanut selvästi. Yli puolet yksinasuvista alle 35-vuotiaista oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2024, kun vielä vuonna 2018 riski oli 39 prosentilla heistä.

Myös 30-49-vuotiaiden köyhyys- tai syrjäytymisriski on noussut, eläkeikäisten taas pienentynyt.

Köyhyyden tai syrjäytymisen riski koski yhteensä 958 000:ta ihmistä eli yli 17:ää prosenttia Suomen kotitalousväestöstä vuonna 2024. Luku on kasvanut edellisvuodesta 28 000 ihmisellä.

Tilastokeskuksen mukaan ihminen on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta. Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksi riski kolmesta toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia.

TAVALLISIMMIN köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat ovat pienituloisia. Tilastokeskuksen mukaan heitä oli 750 000 vuonna 2024. Heidän lukumääränsa kasvoi edellisvuodesta 28 000 ihmisellä.

- Erityisesti kasvoi niiden määrä, jotka olivat samanaikaisesti pienituloisia ja vajaatyöllisiä. Heitä oli 230 000 vuonna 2024, kun vuotta aiemmin heitä oli 194 000, Okkonen sanoo.

Pelkästään pienituloisuuden takia köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä kasvoi samaan aikaan vain 10 000 henkilöllä. Vajaatyöllisiä oli 410 000 henkilöä vuonna 2024, kun vuotta aiemmin heitä oli 358 000.

Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevien määrä laski edellisvuodesta ja oli 179 000.

Tilastoissa on selvitetty myös kotitalouksien toimeentulovaikeuksia viime vuodelta. Vajaa kymmenes ihmisistä kuului vuonna 2025 kotitalouksiin, joilla oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin.

Toimeentulovaikeudet lisääntyivät yhden huoltajan lapsiperheissä asuvilla sekä yhden hengen talouksissa.