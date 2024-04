Timo Harakka kaapelihankkeesta: Onko hallitus nostanut kätensä ilmaan?

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka ihmettelee, miten valtionyhtiö Cinian vetämän kansainvälisen konsortion hanke on pudonnut pois EU:n ja Yhdysvaltain välisestä Trade and Technology Council TTC-neuvottelujen huhtikuun julkilausumasta. Demokraatti Demokraatti

Harakka on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen. Hän huomauttaa tiedotteessaan, että TTC-neuvottelut kuuluvat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavion (ps.) vastuulle ja Cinian omistajaohjaus Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzin (r.) tehtäviin.

– Menestyksemme edellyttää tehokkaita ja turvallisia kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä, jotka supistavat etäisyyttämme markkina-alueisiimme Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Suomi on panostanut voimakkaasti suurteho- ja kvanttilaskentaan, datakeskuksiin ja langattomaan teknologiaan erityisesti Pohjois-Suomessa, Harakka sanoo tiedotteessa

– Merikaapeleiden avulla olemme halunneet varmistaa maailman parhaan tiedonsiirtokapasiteetin – jolla on myös vahva liityntä turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Samalla Suomi on kuitenkin pyrkinyt hyödyntämään mannertenvälisten merikaapelien strategista merkitystä uudessa geopoliittisessa tilanteessa, jossa läntisten demokratioiden on toimittava entistä tiiviimmässä yhteistyössä.

Harakka hämmästelee, miten Suomelle näin tärkeä hanke on päässyt putoamaan EU:n ja Yhdysvaltain välisten neuvottelujen prioriteeteista.

– Onko Suomen hallitus nostanut kätensä ilmaan kaapelihankkeen osalta vai miten hallitus aikoo saada hankkeen takaisin agendan kärkeen, hän kysyy.