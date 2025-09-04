Kela patisti tuensaajia muuttamaan halvempaan – näin harva totteli

Toimeentulotukea saavista kotitalouksista vain harvat vaihtoivat asuntoa edullisempaan Kelan ohjauksesta huolimatta. Seurantajakson aikana nimittäin vajaat 15 prosenttia muuttamaan ohjatuista kotitalouksista muutti kymmenen kuukauden kuluessa ohjauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lakimuutos kiristi asumismenojen korvaamista. Siksi Kela on ohjannut toimeentulotukea saavia kotitalouksia etsimään halvempaa asuntoa.

Tarkastelujakson aikana noin 22 000 kotitaloutta ohjattiin muuttamaan, mutta vain runsaat 3 000 kotitaloutta muutti.

- Ohjaukset etsiä edullisempaa asuntoa eivät näytä saaneen toimeentulotuen saajia muuttamaan kovin yleisesti, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen tiedotteessa.

Perhetyypeittäin muuttaminen oli yleisintä yksinhuoltajilla. Alueittain tarkasteltuna muuttaminen oli yleisintä pääkaupunkiseudulla.

TOIMEENTULOTUESSA hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtainen enimmäismäärä, asumisnormi, määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Toimeentulotukilaissa on erikseen määritelty, millä perusteilla Kela voi huomioida normia suurempia asumismenoja. Jos perustetta ei ole, kotitaloudella on kolme kuukautta aikaa etsiä edullisempaa asuntoa. Sen jälkeen asumismenot otetaan huomioon asumisnormin mukaisena.

- Asumisnormin ylittävään asuntoon jääminen on voinut johtua esimerkiksi muuton vaivasta ja kustannuksista, vaikeuksista löytää edullista asuntoa tai toimeentulotuen tilapäisyydestä, arvioi Jauhiainen.

Kela ei voi velvoittaa ketään muuttamaan.

Vuoden 2024 huhtikuussa voimaan tullut lakimuutos kiristi perustoimeentulotuessa korvattavien asumismenojen ehtoja.

- Lakimuutos vähensi normin ylittävien asumismenojen korvaamista. Samalla se kuitenkin heikensi taloudellista tilannetta niillä, jotka eivät ole muuttaneet, koska toimeentulotuessa ei oteta huomioon heidän asumismenojaan täysimääräisenä, sanoo Jauhiainen.