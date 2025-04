”Totesin, että kuulostaa hankalalta” – Orpo kuuli Kaumalta etukäteen mahdollisuudesta tavata Venäjän edustajia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ohjeistanut Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajaa Pia Kaumaa (kok.) olemaan tapaamatta Venäjän hallinnon edustajia. Simo Alastalo Demokraatti

Kauman ja Venäjän delegaation edustajan Konstantin Kosatševin keskiviikkoinen tapaaminen Parlamenttienvälisen liiton IPU:n kokouksessa Uzbekistanissa on herättänyt kansainvälistä huomiota. Asiasta raportoi ensimmäisenä EU Observer.

Orpon mukaan Kauma mainitsi hänelle etukäteen, että tapaaminen saattaisi olla mahdollinen.

– Hän lyhyesti mainitsi, että tällainen (tapaaminen) voi tulla eteen, Orpo kommentoi toimittajille perjantaina eduskunnassa.

– Totesin, että kuulostaa hankalalta. Sen jälkeen kuulin tästä ensimmäisen kerran eilen. Nyt kävimme keskustelun. Hän kertoi miten se oli mennyt.

ORPO kertoi ohjeistaneensa Kaumaa olemaan mahdollisesta tapaamisesta etukäteen yhteydessä ulkoministeriöön. Pääministeri ei venäläisten tapaamista erikseen kieltänyt.

Kauma on itse kertonut Kosatševin tapaamisen olleen hänen omaan harkintaansa perustuva päätös. Tapaamisen on katsottu rikkoneen linjausta, jonka mukaan virallinen yhteydenpito Venäjän edustajien kanssa on ollut jäissä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Orpon mukaan Suomen hallituksen kanta on selvä.

– Suomalaiset eivät tapaa venäläisiä, Suomen hallituksen edustajat.

Oletko sitä mieltä, että tämä oli ihan ok menettelyä hänen roolissaan?

– Olen sanonut sen, että olisin toiminut tässä tilanteessa toisin. Venäläisten tapaamiseen liittyy aina riskinsä.

Tuleeko tästä (Kaumalle) jotakin seurauksia?

– Hänellä on vastuu (Etyjin) yleiskokoukselle ja valtuutetuille. Se on parlamentin asettama Suomessa ja parlamentaarinen yleiskokous.

– Silloin hän on vastuussa niiden 57 maan parlamentaarikoille ja tietenkin omalle valtuuskunnalle. Siis ei hallitukselle.

KAUMA tapasi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan edustajia tänään aamulla.

STT:n mukaan Kauma oli sanonut Suomen valtuuskunnalle, että Kosatševin tapaamisesta oli keskusteltu etukäteen Etyjin noin 40-jäsenisen johtoryhmän kokouksessa.

- Siitä on käyty siellä keskustelua ja oltu kahta mieltä, Suomen valtuuskuntaan kuuluva Vilhelm Junnila (ps.) kommentoi STT:lle.

Kaumalle ei Junnilan mukaan ole Suomen valtuuskunnan suunnalta tulossa seuraamuksia tapaamisesta. Junnila olisi STT:n mukaan pitänyt itse viisaana pidättäytyä tapaamasta venäläisiä.