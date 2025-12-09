Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

9.12.2025 08:00 ・ Päivitetty: 9.12.2025 08:07

”Tragikoomista” – kansanedustaja vetoaa pääministeriin ”kiusallisen sekoilun” lopettamiseksi

Mikko Huotari

Kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) hämmästelee Teemu Kinnarin (kok.) lähettämää tiedotetta, jonka mukaan metsästyslakia koskevassa mietintöluonnoksessa mainittiin virheellisesti saukko. Pitko vaatii huonosti valmistellulle esitykselle aikalisää.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esittelee metsästyslakia koskevan mietinnön tiedotustilaisuudessaan tänään klo 12.30.

Pitkon mukaan hallituspuolueet ovat mediatietojen mukaan sooloilleet metsästyslain valiokuntakäsittelyssä poikkeuksellisesti muuttamalla merkittävästi lakiesityksen sisältöä ja lisäämällä suden kiintiömetsästystä koskevaan esitykseen uusina asioina myös karhun, ilveksen ja saukon. Prosessia on viety eteenpäin vailla asiantuntijakuulemisia ja Ilta-Sanomien julkaisemien tietojen mukaan myös vastoin virkamiesten huomautuksia ongelmista EU-oikeuden suhteen.

– Hallituksen saukkomoka todistaa, että lainvalmistelu on syytä palauttaa ammattilaisten käsiin. Vetoan pääministeri Orpoon, että tällainen kaikille kiusallinen sekoilu lopetetaan ja esitykset valmistellaan ministeriössä ajan kanssa kunnolla, vaikutusarvioiden kera valmiiksi, Pitko sanoo tiedotteessaan.

PITKON mukaan on erittäin kuvaavaa koko prosessin kannalta, että aivan kalkkiviivoilla mukaan pomppaa uusi laji, jota sitten asian tultua julki riennetään selittelemään vahingoksi. Lopputulos seuraa suoraan valmistelun puutteista.

– Maa- ja metsätalousvaliokunnan hallituspuolueiden toiminta uhkaa koko eduskunnan uskottavuutta. Lainvalmistelun täytyy perustua luotettavuuteen, mutta tämä valmistelu on ollut tragikoomista alusta asti.

Pitko ei myöskään purematta niele ajatusta saukon päätymisestä vahingossa pohjiin. Saukko on ilveksen ja karhun tapaan erityistä suojelua vaativa laji ja ilmeisesti nyt on keralla yritetty saada kaikki mahdollinen metsästyksen piiriin.

– Vaikka tätä virheeksi väitetään, selvästi joku on saukon halunnut pykäläteksteishin kirjoittaa, ilmeisesti sopimatta hallituskumppaneiden kanssa. Miksi vasta julkinen paine on saanut pääministeripuolueen reagoimaan? Miksi esityksellä on niin kiire, että edes tällaiselle ilmeisten ristiriitojen havaitsemiselle ei jää aikaa?

