Ulkomaat

8.1.2026 15:24 ・ Päivitetty: 8.1.2026 15:24

Trump: Biljoona dollaria ei riitä, USA:n puolustusbudjetin pitää olla 1,5 biljoonaa

LEHTIKUVA / AFP / MANDEL NGAN

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa, että maan puolustusbudjetti vuonna 2027 olisi biljoonan dollarin sijaan 1,5 biljoonaa dollaria. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan keskiviikkona.

- Olen päättänyt, että maamme parhaaksi, erityisesti näinä erittäin vaikeina ja vaarallisina aikoina, sotilasbudjettimme vuodelle 2027 ei tulisi olla biljoona dollaria, vaan pikemminkin 1,5 biljoonaa dollaria, Trump sanoi.

Puolustusbudjetin paisuttaminen entisestään tarjoaisi Trumpin mukaan mahdollisuuden rakentaa unelmien asevoimat.

Trumpin mukaan hänen tullipolitiikkansa tuomat tuotot mahdollistavat lukeman kasvattamisen.

Yhdysvaltain puolustusmenot ovat jo nykyisellään ylivoimaisesti suurimmat maailmassa. Trumpin korotus veisi Yhdysvallat entistäkin kauemmas kilpailijoistaan Kiinasta ja Venäjästä.

