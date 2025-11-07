Ulkomaat
7.11.2025 18:29 ・ Päivitetty: 7.11.2025 18:29
Trump hövelinä: Unkari voi ehkä jatkaa öljyn ostoa Venäjältä
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän harkitsee antavansa Unkarille luvan öljyn ostamiseen Venäjältä.
Trump perustelee aikeita sillä, että Unkarin on vaikea saada öljyä ja kaasua muualta. Hän toisti myös Valkoisessa talossa perjantaina vierailleen pääministeri Viktor Orbanin näkemystä siitä, että Unkarilta puuttuu meriyhteys, ja siksi kaasuntuonti putkistoa pitkin Venäjältä on maalle tärkeää.
Kuitenkin muun muassa Tsekki, joka on samanlaisessa maantieteellisessä tilanteessa, on pystynyt irtautumaan riippuvuudestaan venäläisenergiasta.
Trumpia ihaileva Orban on toistuvasti sanonut, ettei Unkari voi eikä halua luopua venäläisen öljyn ja kaasun tuonnista.
Samalla Trump on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
