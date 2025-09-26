Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

26.9.2025 09:13 ・ Päivitetty: 26.9.2025 09:54

Trump ilmoitti uusista tulleista – Lääketeollisuus haluaa nopeasti selvyyttä tullikohteluun

iStock

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa uusia tuontitulleja muun muassa lääkkeille. Uusien tullimaksujen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo asettaa 100 prosentin tuontitullit lääketuotteille, ellei niitä valmistava yhtiö ole rakentamassa tuotantotehdasta Yhdysvaltoihin.

ALAN etujärjestö Lääketeollisuus ry katsoo, että Trumpin esittämät sadan prosentin tullit lääkkeille olisivat suoraan haitallisia sekä maahan vientiä harjoittaville yrityksille että yhdysvaltaisisille potilaille, jotka viime kädessä uudet kustannukset maksavat.

Lääketeollisuuden mukaan Trumpin esitys on epäselvä, ja myös epäjohdonmukainen jatko Yhdysvaltojen ja EU:n aiemmin neuvottelemalle 15 prosentin tullitasolle.

– Toimiala haluaa, että lääkkeiden tullikohteluun saadaan nopeasti selvyys, tiedotteessa todetaan.

Lääketeollisuuden mukaan tilanteen epävarmuudesta huolimatta nyt tulisi vahvistaa suomalaisen ja eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä.

– Entisestään kasvavan epävarmuuden keskellä on myös Suomessa nopeasti kehitettävä vetovoimaisempaa tutkimusympäristöä, lisättävä uusien lääkehoitojen käyttöönottoa potilailla ja turvattava riittävä rahoituksen taso suomalaisten potilaiden tarvitsemille lääkkeille, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen sanoo tiedotteessa.

TRUMP ilmoitti asettavansa kodin remontointiin liittyville tuotteille sekä huonekaluille 50 prosentin tullit.

Ulkomailla valmistetuille kuorma-autoille Trump puolestaan on asettamassa 25 prosentin tullimaksut. Yhdysvaltain markkinoilla tämä iskee esimerkiksi ruotsalaiseen Volvoon ja saksalaiseen Daimleriin.

Trumpin mukaan kuorma-autotulleille on monia syitä, mutta tärkein on kansallinen turvallisuus.

Tulli-ilmoitukset herättävät pelkoa inflaation kiihtymisestä Yhdysvalloissa.

Trump yrittää elvyttää maansa teollisuutta protektionistisella kauppapolitiikalla, mikä on täyskäännös aiempaan verrattuna.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU