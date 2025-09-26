Trump ilmoitti uusista tulleista – Lääketeollisuus haluaa nopeasti selvyyttä tullikohteluun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa uusia tuontitulleja muun muassa lääkkeille. Uusien tullimaksujen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo asettaa 100 prosentin tuontitullit lääketuotteille, ellei niitä valmistava yhtiö ole rakentamassa tuotantotehdasta Yhdysvaltoihin.

ALAN etujärjestö Lääketeollisuus ry katsoo, että Trumpin esittämät sadan prosentin tullit lääkkeille olisivat suoraan haitallisia sekä maahan vientiä harjoittaville yrityksille että yhdysvaltaisisille potilaille, jotka viime kädessä uudet kustannukset maksavat.

Lääketeollisuuden mukaan Trumpin esitys on epäselvä, ja myös epäjohdonmukainen jatko Yhdysvaltojen ja EU:n aiemmin neuvottelemalle 15 prosentin tullitasolle.

– Toimiala haluaa, että lääkkeiden tullikohteluun saadaan nopeasti selvyys, tiedotteessa todetaan.

Lääketeollisuuden mukaan tilanteen epävarmuudesta huolimatta nyt tulisi vahvistaa suomalaisen ja eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä.

– Entisestään kasvavan epävarmuuden keskellä on myös Suomessa nopeasti kehitettävä vetovoimaisempaa tutkimusympäristöä, lisättävä uusien lääkehoitojen käyttöönottoa potilailla ja turvattava riittävä rahoituksen taso suomalaisten potilaiden tarvitsemille lääkkeille, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen sanoo tiedotteessa.

TRUMP ilmoitti asettavansa kodin remontointiin liittyville tuotteille sekä huonekaluille 50 prosentin tullit.

Ulkomailla valmistetuille kuorma-autoille Trump puolestaan on asettamassa 25 prosentin tullimaksut. Yhdysvaltain markkinoilla tämä iskee esimerkiksi ruotsalaiseen Volvoon ja saksalaiseen Daimleriin.

Trumpin mukaan kuorma-autotulleille on monia syitä, mutta tärkein on kansallinen turvallisuus.

Tulli-ilmoitukset herättävät pelkoa inflaation kiihtymisestä Yhdysvalloissa.

Trump yrittää elvyttää maansa teollisuutta protektionistisella kauppapolitiikalla, mikä on täyskäännös aiempaan verrattuna.