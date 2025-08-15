Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

15.8.2025 15:13 ・ Päivitetty: 15.8.2025 15:13

Trump puhui Valko-Venäjän Lukashenkan kanssa – puolustusministeri matkalla Alaskaan

LEHTIKUVA / AFP / SERGEI SAVOSTYANOV
Aljaksandr Lukashenka on johtanut Valko-Venäjää itsevaltaisesti vuosikaudet.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo puhuneensa puhelimessa Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan kanssa ennen tapaamistaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Alaskassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump ylisti puhelua Lukashenkan kanssa Truth Social -viestipalvelussa ja sanoi, että puhelun tarkoituksena oli kiittää Lukashenkaa vankien vapauttamisesta.

Trump lisäsi odottavansa tapaamista Lukashenkan kanssa tulevaisuudessa, mutta ei tarkentanut, milloin tapaaminen olisi määrä järjestää.

Lisäksi Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoo, että puolustusministeri Pete Hegseth on matkalla Alaskaan Putin-tapaamiseen.

