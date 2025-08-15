Ulkomaat
15.8.2025 15:13 ・ Päivitetty: 15.8.2025 15:13
Trump puhui Valko-Venäjän Lukashenkan kanssa – puolustusministeri matkalla Alaskaan
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo puhuneensa puhelimessa Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan kanssa ennen tapaamistaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Alaskassa.
Trump ylisti puhelua Lukashenkan kanssa Truth Social -viestipalvelussa ja sanoi, että puhelun tarkoituksena oli kiittää Lukashenkaa vankien vapauttamisesta.
Trump lisäsi odottavansa tapaamista Lukashenkan kanssa tulevaisuudessa, mutta ei tarkentanut, milloin tapaaminen olisi määrä järjestää.
Lisäksi Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoo, että puolustusministeri Pete Hegseth on matkalla Alaskaan Putin-tapaamiseen.
