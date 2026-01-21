Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.1.2026 20:24 ・ Päivitetty: 21.1.2026 20:24

Trump pyörsi taas puheensa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo peruvansa tullikorotukset Suomelle ja muille Yhdysvaltojen Grönlanti-aikeita vastustaneille maille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kysymykseen Grönlannista ja koko arktisen alueen tulevaisuudesta on nyt olemassa alustava ratkaisumalli, josta on keskusteltu tapaamisessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa.

Näin ollen tullikorotuksista voidaan Trumpin mukaan luopua.

Rutten kanssa kaavailtu sopimus olisi toteutuessaan Trumpin mukaan Yhdysvalloille ja kaikille Nato-maille erinomainen ratkaisu. Trumpin mukaan asiasta tullaan käymään neuvotteluja.

