Ulkomaat
13.9.2025 12:13 ・ Päivitetty: 13.9.2025 12:13
Trump sanoo olevansa valmis koviin pakotteisiin Venäjää vastaan – tässä ehdot
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo olevansa valmis asettamaan pakotteita Venäjälle, jos kaikki Nato-maatkin tekevät niin.
Nato-maiden tulisi myös lopettaa öljyostot Venäjältä, Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social -palvelussa.
Trumpin mukaan Nato-maiden tulisi myös asettaa 50-100 prosentin tullit Kiinalle. Tullit voisi Trumpin mukaan poistaa heti sen jälkeen kun Ukrainan sota on päättynyt.
Trumpin mukaan Kiinalla on vahva ote Venäjästä, ja tullit auttaisivat murtamaan sen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.