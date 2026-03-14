Trump uhkasi Khargin saaren öljyinfrastruktuuria iskuilla, jos Iran jatkaa Hormuzinsalmen tukkimista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maansa asevoimien pommittaneen sotilaskohteita Iranin Khargin saarella, joka on tärkeä maan öljyvientisektorille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoo Truth Social -tilillään, että Yhdysvallat vältti tuhoamasta saarella olevaa öljyinfrastruktuuria. Presidentti kertoo kuitenkin voivansa pyörtää päätöksensä, jos Iran jatkaa Hormuzinsalmen liikenteen estämistä.

Vastauksena Iranin asevoimat uhkasi hyökätä alueella Yhdysvaltoihin kytkeytyvää infrastruktuuria vastaan, jos Iranin omaan energiainfrastruktuuriin isketään.

Iranilaismediassa julkaistun lausunnon mukaan Yhdysvaltoihin kytkeytyvä alueen öljy- ja energiainfrastruktuuri ”tuhotaan välittömästi ja muutetaan tuhkaksi”.

PERSIANLAHDELLA noin 30 kilometrin päässä Iranin rannikolta sijaitsevaa Khargin saarta on pidetty Iranille erityisen haavoittuvana kohteena, minkä maa itsekin tiedostaa.

Saksalaismedia WirtschaftsWoche uutisoi torstaina, että satelliittikuvien perusteella Iran oli tyhjentänyt saarella sijaitsevia öljyvarastoja jo viikkojen ajan ennen sotaa.

Khargin saarta on pidetty yhtenä mahdollisena näyttämönä, jos Yhdysvallat ryhtyy jonkinlaiseen rajattuun maaoperaatioon Iranissa.

- Jos he ottavat haltuunsa tämän pienen saaren, niin Iranin öljyvienti tyssää siihen. Hallinnolla ei silloin ole tulonlähteitä, arvioi Sussexin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Kamran Matin Australian yleisradio ABC:lle.

Yhdysvalloille antaa syytä epäröintiin se, että saarta suojellakseen heidän pitäisi miehittää myös alueita mantereelta, jolloin tehtävän mittakaava voisi paisua hallitsemattomasti.

ISRAELIN laukaisemia kranaatteja on osunut YK:n rauhanturvaajien tukikohtaan Libanonissa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto.

Tykistötulen ammuksia osui Mays al-Jabalin kaupungissa sijaitsevaan nepalilaisten rauhanturvaajien tukikohtaan. Unifil-rauhanturvaajaoperaation johto tai Israelin asevoimat eivät ole kommentoineet asiaa.

Etelä-Libanonissa YK:n rauhanturvaoperaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 165 suomalaista.

Israel on tehnyt laajoja ilmaiskuja Beirutiin ja Etelä-Libanoniin vastauksena äärijärjestö Hizbollahin raketti- ja drooni-iskuihin Israelin puolelle.

ISRAELIN isku terveyskeskukseen Etelä-Libanonissa surmasi ainakin 12 terveydenhuollon työntekijää, kertoo maan terveysministeriö.

Viranomaisten mukaan uhrien joukossa oli lääkäreitä, ensihoitajia ja sairaanhoitajia. Lisäksi yksi työntekijä haavoittui. Pelastustöiden kerrottiin jatkuvan paikalla.

Libanonilaisministeriön mukaan kyse oli jo toisesta maan terveydenhuoltoon kohdistuneesta iskusta lyhyen ajan sisällä. Vain tunteja aiemmin Etelä-Libanonissa tehdyssä iskussa kuoli kaksi ensihoitajaa, joilla kerrottiin olleen kytköksiä äärijärjestö Hizbollahiin.

IRANIN valtiollinen media kertoi perjantai-iltana hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa, että Iranin asevoimat oli laukaissut ohjuksia kohti Israelia.

Samoihin aikoihin Israelin asevoimat kertoi havainneensa Iranista laukaistuja ohjuksia ja ilmoitti torjuntajärjestelmien toimivan uhan estämiseksi.

Iranin, Israelin ja Yhdysvaltojen väliset vihollisuudet syttyivät kaksi viikkoa sitten, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.

IRAKIN pääkaupungissa Bagdadissa tehtiin varhain aamulla isku Yhdysvaltain suurlähetystöön. Paikalla olevan AFP:n toimittajan mukaan lähetystön luota kuului räjähdysten ääniä ja nousi mustaa savua.

Turvallisuuslähteet kertoivat, että lähetystörakennus oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi, joskin räjähdyksen aiheuttajasta ei ollut täyttä varmuutta. Yhden lähteen mukaan kyseessä olisi ollut drooni ja toisen mielestä muunlainen ammus kuten raketti.

Bagdadissa räjähteli pitkin yötä. Yön varhaisemmat räjähdykset liittyivät ilmeisesti ohjusiskuun, jossa kuoli yksi Iranin tukeman Kataib Hizbollah -ryhmän avainhenkilöistä, kertoi turvallisuuslähde. Myöhemmin yhden ihmisen kerrottiin kuolleen ajoneuvoon tehdyssä toisessa iskussa.

Irak ajautui yhdeksi Lähi-idän laajan sodan näyttämöistä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin kaksi viikkoa sitten.