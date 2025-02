Trump: Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina tapaavat perjantaina – Vance WSJ:ssä: ”Luulen, että on syntymässä sopimus, joka järisyttää monia ihmisiä”

Presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvaltain ja Venäjän korkean tason edustajat tapaavat perjantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa. Trumpin mukaan myös Ukraina on kutsuttu tapaamiseen.

Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisessa talossa torstaina.

Trumpilta kysyttiin, uskooko hän Venäjän edustajien ja presidentti Vladimir Putinin ottavan osaa kaavailtuun tapaamiseen Saudi-Arabiassa. Trump oli sanonut keskiviikkona, että hän tapaisi Putinin pian Saudi-Arabiassa. Kremlin mukaan vielä ei kuitenkaan ole päätetty, missä ja milloin presidentit tapaavat.

Trump vastasi torstaina uskovansa venäläisten lopulta suostuvan tapaamiseen.

- He tapaavat Münchenissä huomenna. Venäjä on siellä meidän edustajiemme kanssa. Ukrainakin on kutsuttu. En tiedä, keitä osallistuu mistäkin maasta, mutta korkean tason edustajia Venäjältä, Ukrainasta ja Yhdysvalloista, Trump jatkoi.