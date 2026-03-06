Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.3.2026 14:18 ・ Päivitetty: 6.3.2026 14:18

Trumpilta tylyt terveiset Iranille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa ei tehdä mitään sopimusta sodan päättämiseksi, sillä Yhdysvalloille kelpaa vain maan ehdoton antautuminen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump kertoo asiasta Truth Social -tilillään. Trumpin mukaan Iranin ehdottoman antautumisen jälkeen maalle valitaan uudet johtajat ja Yhdysvallat liittolaisineen tekee Iranista suuren jälleen.

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät sodan Irania vastaan viime viikonloppuna. Vastaiskuna Iran on hyökännyt useisiin Persianlahden alueen maihin ohjuksilla ja drooneilla.

