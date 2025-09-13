Ulkomaat
13.9.2025 06:06 ・ Päivitetty: 13.9.2025 06:06
Trumpin hallinto ehdottaa: ei enää raportteja päästöistä
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto ehdottaa luopumista raportointiohjelmasta, jolla seurataan maan taloudessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.
Vuonna 2010 käynnistetty ohjelma kattaa yli 8 000 laitosta, jotka aiheuttavat yhteensä 85-90 prosenttia maan päästöistä.
Ehdotus on jatkoa Trumpin hallinnon aiemmille päätöksille heikentää maan ilmastotoimia. Aiemmin Trump on muun muassa leikannut liittovaltion rahoitusta ilmastotutkimuksesta.
Trump sai viime vuoden vaalikampanjansa aikana satoja miljoonia dollareita fossiilisten polttoaineiden teollisuudelta. Presidenttinä hän on edistänyt voimakkaasti uutta öljy-, kaasu- ja hiilituotantoa.
Yhdysvallat on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä tuottavista maista maailmassa.
