Trumpin uusi erityislähettiläs: Grönlanti tulee liittää osaksi Yhdysvaltoja

Yhdysvaltain Grönlannin-erityislähettilääksi nimetty Jeff Landry sanoo viestipalvelu X:ssä, että on kunnia palvella presidentti Donald Trumpia Grönlannin liittämisessä osaksi Yhdysvaltoja. Landryn varsinainen virka on Louisianan kuvernöörinä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanska on tänään maanantaina vaatinut, että Yhdysvaltojen tulee kunnioittaa Tanskan alueellista koskemattomuutta. Asiaa kommentoi maan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen lausunnossaan, jonka uutistoimisto AFP on nähnyt.

- Nimitys vahvistaa Yhdysvaltojen jatkuvan kiinnostuksen Grönlantia kohtaan, lausunnossa sanotaan.

Ulkoministeri sanoi Tanskan TV 2:lle, että Yhdysvaltain suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun lähipäivinä. Rasmussen sanoi olevansa syvästi vihainen nimityksestä ja lausunnosta.

Yhdysvaltain presidentti Trump on sanonut toistuvasti, että hän haluaa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltojen hallintaan.

Yhdysvaltalaislehti Financial Timesin mukaan Trump sanoi sosiaalisen median julkaisussaan, että Landry ymmärtää, kuinka tärkeä Grönlanti on Yhdysvaltojen turvallisuudelle. Trumpin mielestä Landry tulee edistämään maan turvallisuutta, mutta myös Yhdysvaltojen liittolaisten asiaa.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on jo aiemmin tämä vuonna sanonut, että Grönlanti ei ole kaupan.

TRUMPIN puheet ovat hiertäneet Tanskan ja Yhdysvaltojen välejä, ja tanskalainen tiedustelupalvelu on luokitellut Yhdysvallat turvallisuusuhaksi. Aiemmin joulukuussa julkaistussa tiedustelukatsauksessa Yhdysvallat nähtiin ensimmäistä kertaa turvallisuusuhkana.

Raportin loppupäätelmissä todettiin, että Yhdysvallat asettaa yhä enemmän etusijalle omat etunsa. Lisäksi raportissa arvioidaan, että Yhdysvallat käyttää nyt taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan.

Raportissa nostettiin esiin myös Grönlanti, johon Yhdysvallat on osoittanut kasvavaa kiinnostusta.

Valtaosa Grönlannin väestöstä haluaa tammikuisen tutkimuksen mukaan alueen itsenäistyvän Tanskasta, mutta ei halua sen tulevan osaksi Yhdysvaltoja. Grönlannissa asuu noin 57 000 ihmistä.

Juttua täydennetty Tanskan pääministerin kommenteilla klo 12.10 ja klo 13.38 tiedolla, että Yhdysvaltain suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun.