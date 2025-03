Tuleeko välikysymys? – Orpolta odotetaan nyt tietoa päivämäärästä

SDP:n kansanedustajat llmari Nurminen ja Eveliina Heinäluoma totesivat tänään tiedotteessaan , että hallitus on päättänyt jo vuosi sitten tehdä 170 miljoonan euron lisäleikkaukset sote-palveluihin.

He kaipasivat tietoa leikkausten kohdentumisesta ja uhkasivat välikysymyksellä, jos ei leikkauksista ala tulla tietoa ennen kunta- ja aluevaaleja.

Demokraatti tavoitti Heinäluoman kommentoimaan opposition välikysymyksen mahdollisuutta.

– Me odotamme nyt tietysti hallitukselta ja pääministeri Orpolta ilmoitusta siitä, milloin hän aikoo tuoda eduskuntaan tiedoksi hallituksen suunnittelemat sote-päätökset ja kokonaisuuden, mistä nämä melkein 200 miljoonaa euroa säästöjä haetaan.

– Kyllä me pidämme tietysti myös sitä mahdollisuutta auki, että sitten tästä tehdään välikysymys, jos hallitukselta ei tätä päivämäärä ala tulemaan. Pääministerihän on ilmoittanut, että hallitus tuo hyvissä ajoin nämä päätökset eduskuntaan tiedoksi. Täytyy sanoa, että nyt tässä vaiheessa vaalit ovat jo ovella niin kyllä se hyvissä ajoin -päivä on jo mennyt, Heinäluoma jatkaa.