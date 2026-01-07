Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

7.1.2026 08:15 ・ Päivitetty: 7.1.2026 12:50

Tulli: Fitburg-laiva ei rikkonut Venäjä-pakotteita – takavarikoitiin silti

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Fitburg-alus on nyt poliisitutkinnassa Kirkkonummella Kantvikin satamassa.

Tulli kertoo saaneensa valmiiksi esiselvityksen Suomenlahden kaapelivaurioittajaksi epäillyn Fitburg-laivan lastista: aluksen miehistö ei toimillaan rikkonut EU:n Venäjä-pakotteita. Keskusrikospoliisi takavarikoi silti aluksen omaa tutkintaansa varten.

Demokraatti

Demokraatti

Tullin tiedotteen mukaan aluksen lastina on rakenneterästä eli materiaaleja, joiden kuljetus esimerkiksi Suomeen olisi kansainvälisten Venäjä-pakotteiden vastaista.

Alus ei kuitenkaan tullut Suomen aluevesille omasta tahdostaan vaan viranomaisten määräämänä, joten tekoa ei voi pitää aiemmin epäiltynä törkeänä pakoterikoksena, Tulli kertoo. Siksi aiheesta ei tarvitse aloittaa rikostutkintaa.

Teräslasti oli matkalla Venäjältä Israeliin. Tullin mukaan lastin saa viedä pois Suomesta, sitten kun alus aikanaan vapautuu poliisitutkinnasta.

LÄHTÖ ei silti tapahdu kovin äkkiä, sillä poliisi kertoi keskiviikkona takavarikoineensa koko aluksen varsinaisen kaapelirikon esitutkintatoimien turvaamiseksi.

Fitburgin epäillään katkoneen uudenvuoden aattona ankkurillaan Elisan tietoliikennekaapelia. Rikosnimikkeinä ovat epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Yksi aluksella olleista merenkulkijoista on vangittu rikoksesta epäiltynä, ja kolmella on matkustuskielto.

Lisää aiheesta

KRP: Näin pitkään Fitburg-laiva raahasi ankkuriaan merenpohjassa

LASTIN OSALTA Tulli tuli samanlaiseen tuloksen myös vuosi sitten, kun Venäjän varjolaivastoon kuuluva öljytankkeri Eagle S katkoi tietoliikennekaapeleita Suomenlahdella. Polttoainelastin tuominen Suomeen olisi ollut törkeä pakoterikos, mutta koska alus saatettiin tänne viranomaisten ohjaamana, kyse ei ollut miehistön tarkoituksellisesta teosta.

Juttua muokattu klo 14:49, lisätty maininta KRP:n tekemästä takavarikoinnista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

4.1.2026 15:56

KRP: Näin pitkään Fitburg-laiva raahasi ankkuriaan merenpohjassa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
6.1.2026
Arvio: Tuhoon tuomitut ihmiset kirjassa, jota on ilo lukea
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
5.1.2026
Venezuela-isku ei ole muutos, vaan paluu vanhaan aikaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU