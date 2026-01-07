Tulli: Fitburg-laiva ei rikkonut Venäjä-pakotteita – takavarikoitiin silti

Tulli kertoo saaneensa valmiiksi esiselvityksen Suomenlahden kaapelivaurioittajaksi epäillyn Fitburg-laivan lastista: aluksen miehistö ei toimillaan rikkonut EU:n Venäjä-pakotteita. Keskusrikospoliisi takavarikoi silti aluksen omaa tutkintaansa varten. Demokraatti Demokraatti

Tullin tiedotteen mukaan aluksen lastina on rakenneterästä eli materiaaleja, joiden kuljetus esimerkiksi Suomeen olisi kansainvälisten Venäjä-pakotteiden vastaista.

Alus ei kuitenkaan tullut Suomen aluevesille omasta tahdostaan vaan viranomaisten määräämänä, joten tekoa ei voi pitää aiemmin epäiltynä törkeänä pakoterikoksena, Tulli kertoo. Siksi aiheesta ei tarvitse aloittaa rikostutkintaa.

Teräslasti oli matkalla Venäjältä Israeliin. Tullin mukaan lastin saa viedä pois Suomesta, sitten kun alus aikanaan vapautuu poliisitutkinnasta.

LÄHTÖ ei silti tapahdu kovin äkkiä, sillä poliisi kertoi keskiviikkona takavarikoineensa koko aluksen varsinaisen kaapelirikon esitutkintatoimien turvaamiseksi.

Fitburgin epäillään katkoneen uudenvuoden aattona ankkurillaan Elisan tietoliikennekaapelia. Rikosnimikkeinä ovat epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Yksi aluksella olleista merenkulkijoista on vangittu rikoksesta epäiltynä, ja kolmella on matkustuskielto. Lisää aiheesta KRP: Näin pitkään Fitburg-laiva raahasi ankkuriaan merenpohjassa

LASTIN OSALTA Tulli tuli samanlaiseen tuloksen myös vuosi sitten, kun Venäjän varjolaivastoon kuuluva öljytankkeri Eagle S katkoi tietoliikennekaapeleita Suomenlahdella. Polttoainelastin tuominen Suomeen olisi ollut törkeä pakoterikos, mutta koska alus saatettiin tänne viranomaisten ohjaamana, kyse ei ollut miehistön tarkoituksellisesta teosta.

Juttua muokattu klo 14:49, lisätty maininta KRP:n tekemästä takavarikoinnista.