15.12.2025 07:11 ・ Päivitetty: 15.12.2025 07:11

Tulli varoittaa sikarutosta: älä tuo nyt Espanjasta kinkkua

iStock
Iberiankinkkua espanjalaisessa lihakaupassa.

Tulli pyytää suomalaismatkailijoita lopettamaan jamon serranon ja muiden suosittujen kinkkueväiden tuomisen Espanjasta: Barcelonassa on löydetty afrikkalaista sikaruttoa, joka voisi levitä nopeasti lihajalosteidenkin kautta.

Demokraatti

Demokraatti

Tullin mukaan Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä tuotteita ei tuotaisi lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Virus säilyy lihatuotteissa yllättävän pitkään.

Espanja on uusin ruttomaa: tähän asti tautia on ollut Tullin tiedotteen mukaan muun muassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa.

EU:n ulkopuolelta lihajalosteiden tuonti meille on jo kielletty kokonaan.

AFRIKKALAINEN sikarutto on herkästi leviävä, sikaeläinten vakava verenvuotokuumetauti.

Virus ei tartu ihmisiin, mutta tänne päästessään se voisi pysäyttää kotimaisen sianlihatuotannon ja johtaisi tuhansien tuotantoeläinten lopettamisiin.

