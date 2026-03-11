Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

11.3.2026 15:24 ・ Päivitetty: 11.3.2026 15:59

Tuppurainen: Kaikkosen esitys ei SDP:lle käy – ”Lähinnä viikunanlehti”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 4. maaliskuuta.

SDP torjuu keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen esityksen yhteisestä parlamentaarisesta lausumasta, jolla Suomi sitoutuisi rajoittamaan ydinaseita.

Simo Alastalo

Demokraatti

Kaikkonen teki esityksensä sen jälkeen, kun Petteri Orpon (kok.) hallitus oli kertonut aikovansa poistaa lainsäädännöstä kaikki ydinaserajoitukset. Hallituksen esitysluonnos tuli oppositiolle yllätyksenä.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan puolue haluaa edelleen, että ydinaserajoitukset pysyvät laissa.

– Näin on tähän saakka ollut ja koko eduskunta on ollut asiasta tähän saakka yksimielinen. Jos tämä hallituksen esitys sellaisenaan toteutuisi, Suomi poistaisi lainsäädännöstä kaikki ydinaseita koskevat rajoitukset. Se erottaisi meidät muista Pohjoismaista, joilla on kyllä poliittinen sitoumus ydinaseiden rajoittamisesta mutta sen lisäksi linja on kirjattu parlamenttien vahvistamiin valtiosopimustason DCA-sopimukseen ja Ruotsissa sitä koskevaan hallituksen esitykseen, Tuppurainen totesi eduskunnan valtiosalissa keskiviikkona.

KAIKKONEN markkinoi keskiviikkona omaa sitoumusehdotustaan Yleisradion haastattelussa nimenomaan pohjoismaisen linjan mukaisena.

SDP haluaa Tuppuraisen mukaan edelleen, että hallitus vetää pois lausuntokierroksella olevan ydinenergialain luonnoksen ja käynnistää uuden lakiesityksen valmistelusta parlamentaarisen prosessin. Tuppuranen pitää ajatusta sitoumuksesta päälleliimattuna.

– On selkeästi viestitty, että hallitus pitää kannastaan kiinni, ydinenergialaista poistetaan kaikki rajoitukset. Lakiin ei jäisi mitään ydinaseita koskevia rajoitteita. Sen päälle löyhä poliittinen julistus olisi lähinnä viikunanlehti eikä toisi sen kaltaista sitovuutta kuin muissa Pohjoismaissa on ydinaseita koskien.

TUPPURAISEN mukaan SDP tulee hallituksen esityksen käsittelyssä esittämään oman vastalauseensa, josta ilmenee mitä lakiin tulisi puolueen mielestä ydinaseiden rajoittamisesta kirjata.

– Tässä vaiheessa pitäisimme hyvänä, että käynnistäisimme aidon parlamentaarisen prosessin ja kävisimme lävitse yhteiset suomalaiset näkökannat, että millä tavalla ydinenergialakia pitää muuttaa, jos pitää muuttaa.

Kommentit

