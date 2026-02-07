Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.2.2026 14:34 ・ Päivitetty: 7.2.2026 14:34

Tuppurainen: STT:n oikaisu johtamiskohujuttuun ei riitä

Demokraatti / arkistokuvaa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vaatii yhä Suomen tietotoimistoa korjaamaan uutisväitteitä hänen johtamistavoistaan. STT oikaisi perjantaina aiempaa juttuansa, mutta Tuppurainen ei pidä sitä riittävänä.

Demokraatti

Demokraatti

Alkuperäisessä STT:n viikontakaisessa jutussa kritisoitiin voimakkaasti Tuppuraisen johtamistapoja ja esihenkilötaitoja.

STT perusti tietonsa omiin haastatteluihinsa sekä eduskuntaväelle lähetettyyn avoimeen nettikyselyyn. Siihen pystyi vastaamaan anonyymisti kuka tahansa vastaanottaja, vaikkei olisikaan eduskunnassa töissä.

Tuppurainen paheksuu, että STT julkaisi alkuperäisessä jutussaan sanatarkkoja luonnehdintoja myös nimettömiltä lähteiltä, joiden henkilöllisyyttä toimitus ei hänen mielestään ole pystynyt varmistamaan.

– Olen pettynyt siihen, että STT myöntää lähteidensä yksilöidyt ja tarkastettavissa olevat väitteet vääriksi, mutta tästä huolimatta pitää kiinni niistä yksilöimättömistä väitteistä, joita ei ole samalla tavalla mahdollista tarkastaa ja osoittaa vääriksi. Luulisi, että jos lähteet näiltä osin ovat antaneet heille todistettavasti valheellista tietoa, se perustelisi myös muiden lähteiden esittämien väitteiden kyseenalaistamisen, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan.

Tällaisten hyvin subjektiivisten käytösväitteiden nostamista otsikkoon totuuksina Tuppurainen pitää hyvien journalististen tapojen vastaisena.

STT JULKAISI perjantaina alkuperäiseen juttuunsa oikaisun, jossa kumottiin väite Tuppuraisen avustajien poikkeuksellisesta vaihtuvuudesta. Nimettömien vinkkaajien kertomat luonnehdinnat STT kertoo kuitenkin varmistaneensa myös erillisillä haastatteluilla, eikä niitä korjattu.

Tuppurainen sanoo hyväksyvänsä, että kansanedustajan pitää kestää tavallista kansalaista kovempaa arvostelua ja arviointia toiminnastaan.

– Kuitenkin myös kansanedustajan asemassa olevilla ihmisillä on tosiasiaväitteiden suhteen sama suoja kuin kellä tahansa muulla. Myös heitä koskevien julkisesti esitettävien väitteiden on oltava paikkansa pitäviä, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Hän sanoo tutkivansa vielä oikeusoppineiden kanssa eri vaihtoehtoja kiistan jatkotoimiksi. Tuppurainen on myös julkaissut STT:lle lähettämänsä alkuperäisen oikaisupyynnön tiedotteensa liitteenä.

