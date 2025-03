Tusk: Näin käy kun lepytellään ”barbaareja”

Tarkalleen ottaen Tusk päivittää, että ”kun joku lepyttelee barbaareja”, mistä lienee pääteltävissä, että hän saattaa kuittailla USA:n presidentille Donald Trumpille.

Tusk kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että tuloksena on lisää aggressiota ja lisää uhreja.

Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan kuoli ainakin 14 ihmistä ja haavoittui kymmeniä.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.

