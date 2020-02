Tutkija arvioi perussuomalaisten uuden nuorisojärjestön joutuvan tiukkaan kontrolliin

Poliittiseen väkivaltaan ja äärioikeistoon erikoistunut tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta arvioi, että perussuomalaisten nuorisojärjestössä niin sanottujen etnonationalistien asema on varsin vahva ja osa heistä kyseenalaistaa myös emopuolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon linjaa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nuorisojärjestöjen kannat ovat muissakin puolueissa toisinaan eronneet emopuolueen linjasta ja yksittäisiä ulostuloja on nähty, Kotonen huomauttaa. Perussuomalaisten tilanne on hänen mukaansa kuitenkin toinen.

– Maahanmuuttovastaisuuden salonkikelpoistaminen on heidän linjansa. Heidän tavoitteenaan on tuoda näitä ajatuksia valtavirtaan. Kun on toimijoita, jotka eivät suostu esiintymään sordiino päällä (varovaisesti), se on haitallisempaa heille kuin muille puolueille. Muissa puolueissa voidaan ajatella, että yksittäiset ulostulot ovat yksittäisiä, eikä niitä koeta niin haitallisena.

Kotonen arvioi, että mahdollisesti perustettava uusi nuorisojärjestö joutuu varsin tiukkaan otteeseen emopuolueen johdon puolelta.

– Jos tästä nyt jotain opittavaa olisi, niin varmaan se, että huomattavasti tiukemmin olisi mielekästä pitää ruodussa. Uuden järjestön perustamisessa ei olisi mieltä, ellei pidettäisi tiukempaa kontrollia.

”Joitakin näkemyksiä voidaan pitää jopa radikaalimpina kuin nuorisojärjestön kommentteja.”

Emopuolue perussuomalaistenkin riveistä on kuultu viranomaisia kiinnostavia näkemyksiä, joista esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpään turvapaikanhakijoiden rinnastamista vieraslajeihin tutkitaan parhaillaan. Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta. Mäenpää itse katsoo, että hän ei ole puheellaan loukannut mitään kansanryhmää.

Kansanedustaja Ano Turtiainen sai puolestaan ennen parlamentaarikon uraansa käräjiltä sakkotuomion julkisesta kehottamisesta rikokseen. Hän kirjoitti joulukuussa 2015 Facebookissa kirjoituksen, jossa kehui turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia vastaan tehtyjä hyökkäyksiä.

– Joitakin näkemyksiä voidaan pitää jopa radikaalimpina kuin nuorisojärjestön kommentteja, jos puhutaan esimerkiksi parin uuden kansanedustajan näkemyksistä, Kotonen sanoo ja viittaa esimerkiksi Turtiaiseen.

Millaisena Kotonen pitää puolueen linjaa niin sanotuissa etnonationalistisissa näkemyksissä?

– Virallinen linja on, että suomalaisuutta ei määritellä geenien tai rotuoppien mukaan.

Onko virallinen linja totta?

– Sen tyyppisiä vivahteita välillä kuulee puheissa, että se on ehkä nimenomaan virallinen linja. Onhan Halla-aho puhunut vanhoissa kirjoituksissaan esimerkiksi rotujen välisistä älykkyyseroista.