Tutkija: Intian riippuvuutta Venäjästä ei kannata unohtaa – ”Intiassa koetaan länsimaiden selittävän ylimielisesti, miten saa toimia”

EU:n ja Intian tuore sopu kauppaneuvotteluissa tuo niitä lähemmäksi toisiaan. Saksalaisen Heidelbergin yliopiston Intiaan keskittyvä väitöskirjatutkija Matias Castrén muistuttaa, että Intialla on läheinen suhde myös Venäjään erityisesti turvallisuuspolitiikassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Intialla on ylipäätään pitkäaikainen ja syvä suhde Venäjään, johon EU:lla on Ukrainassa käytävän sodan takia erittäin tulehtuneet välit.

- Intia on hyvin riippuvainen Venäjän aseteollisuudesta. Se ostaa sieltä puolustusmateriaalia ja tekee yhteistyötä läheisesti, Castrén sanoo STT:lle Brysselistä.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen Siprin raportin mukaan Intiaan tuotiin vuosina 2020-2024 toiseksi eniten sotakalustoa. Enemmän kalustoa tuotiin vain Ukrainaan. Eniten kalustoa Intiaan tuotiin Venäjältä.

BRITTILEHTI Economistin Aasian-kirjeenvaihtaja Kira Huju näkee, että kauppasopimuksen myötä Intian ja Venäjän vakaa suhde tuskin muuttuu mihinkään suuntaan. Hän sanoo, että läheinen suhde on ikään kuin takuu Intialle, vaikka suhde on hallitusti heikentynyt.

Hujun mielestä EU:n ja Intian kumppanuudessa näkyy, että nykyajassa luottamus suurvaltapolitiikkaan on huojunut. Hän huomauttaa, että Intia on aina kokenut, ettei suurvaltoihin voi täysin luottaa.

Intian ja Venäjän suhteille on luonut pohjaa Intian ja Neuvostoliiton välinen, 1970-luvulla solmittu yhteistyösopimus. Intia oli osa Sitoutumattomien maiden liikettä. Huju sanoo, että epävirallisesti Intia kallistui Neuvostoliiton suuntaan.

UKRAINAN sodan aikana EU:ssa on ainakin osin halveksittu sitä, että Intia on pitänyt hyvät suhteet Venäjään. Castrén näkee, että Venäjän ja Intian läheisyys herättää joissakin maissa varovaisuutta, joka liittyy yhteistyöhön.

Kauppaneuvottelujen päättyessä Intia ja EU kertoivat myös niiden välisen turvallisuus- ja puolustuskumppanuuden solmimisesta. Siinä lisättäisiin Intian ja EU:n yhteistyötä muun muassa kyberturvallisuudessa ja terrorismin torjunnassa.

- EU:ssa on maita, jotka ovat hyvin varovaisia sen suhteen, missä määrin voidaan tehdä minkäänlaista turvallisuusyhteistyötä maan kanssa, joka on niin läheisessä suhteessa Venäjään, Castrén sanoo.

Joissakin maissa kuten Saksassa ajatellaan Castrénin mukaan sen sijaan niin, että vaaraa liioitellaan.

SODAN puhkeamisen jälkeen Intiasta tuli maailman toiseksi suurin ostaja venäläiselle raakaöljylle, jonka hinta aleni merkittävästi länsimaisten pakotteiden takia.

Huju arvioi, että Intiassa ei käyty kovinkaan paljon keskustelua siitä, pitäisikö suhdetta Venäjään lieventää hyökkäyssodan takia.

Hän sanoo, että Intiassa helposti koetaan, että länsimaista ylimielisesti selitetään, miten maailmassa saa toimia. Sota Ukrainassa ei ole Aasiassa samalla tavalla merkittävä kuin Euroopassa.

Viime vuosien aikana useiden raporttien mukaan esimerkiksi demokratian tila on heikentynyt Intiassa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on raportoinut ongelmista ihmisoikeustilanteessa ja sananvapauskysymyksissä. Castrén sanoo, että EU:ssa on tehty tietoinen valinta olla puuttumatta näihin näkökulmiin ja tuomatta niitä julkisesti esiin.

Huju sanoo, että Venäjä ei koskaan tule luennoimaan Intian sisäpolitiikasta tai ihmisoikeuskysymyksistä.

Teksti: STT/Milja Rämö