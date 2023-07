Tutkija oudoksuu Mari Rantasen (ps) kirjoituksia: ”Onko näin vahvasti värittynyt henkilö kykenevä ministeriksi”

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) on esittänyt sosiaalisessa mediassa usein äärioikeistolaisesti värittyneitä näkemyksiä – ja tykännyt jopa pakolaisten hukuttamispuheista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaisten poliitikoiden ja erityisesti ministerien poliittinen kielenkäyttö on noussut keskusteluun puolueen uuden hallitusvastuun takia.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty muun muassa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) aiempia kirjoituksia.

Rantanen on muun muassa syyskuussa 2016 osallistunut Facebook-keskusteluun Eurooppaan pyrkivistä pakolaisista antamalla ymmärtää, että pakolaisten saapuminen Kreikkaan meriteitse tulisi estää.

- Ja kyllä, sota tulee jos tätä ei hoideta, Rantanen sanoi.

Samassa keskustelussa Rantanen on tykännyt kommentista, jossa todetaan, että pakolaisten pitäisi antaa hukkua sekä kommentista, jossa pakolaisista käytetään nimitystä ”pakoloiset”.

TULEVAN syksyn isoimpia EU-asioita on unionin yhteisen maahanmuuttopolitiikan sorvaaminen. Sisäministerinä Rantanen edustaa Suomea asiaan liittyvissä ministerikokouksissa.

- Kyllä todella herää kysymys, onko näin vahvasti maahanmuutto- tai pakolaisvastaisesti värittynyt henkilö kykenevä toimimaan maamme sisäministerinä, perussuomalaisten retoriikkaa tutkinut dosentti, yliopistonlehtori Tuija Saresma sanoo STT:n haastattelussa.

Saresman mukaan Rantasen samassa keskustelussa esittämät kysymykset ovat äärioikeiston käyttämien salaliittoteorioiden mukaisia.

- No kun katsoo euroopanlaajuisesti, niin ketkä omistavat suurimman osan vokeista ja erilaisesta kotouttamissirkuksesta? Ketkä tarvitsevat lähes ilmaista työvoimaa? Kellä on intresseissä hajottaa Eurooppaa siten että voidaan perustella EU:n liittovaltiokehitys sosiaaliturvan harmonisointeineen? Noin muutamia mainitakseni. Sitten on yksi kysymys se, mihin loppupelissä valuu osa salakuljetusorganisaatioiden rahoista joita siis on myös EU:n sisällä, Rantanen kirjoitti.

Rantanen on reagoinut viime viikolla alkaneeseen julkiseen keskusteluun poistamalla suuren määrän Facebook-päivityksistään.

STT ei ole tavoittanut Rantasta kommentoimaan kirjoituksiaan.

Saresma suhtautuu asiaan vakavasti.

- Kun hän on avoimesti puhunut äärioikeistolaisesta väestönvaihtosalaliittoteoriasta ikään kuin faktana, voi kysyä myös, onko hän puolueeton ministerinä, jonka alaan kuuluu muun muassa äärioikeistolaisen terrorismin ennaltaehkäisy. Voiko luottaa siihen, että hän hoitaa kunnolla tehtävänsä? Saresma kysyy.

SUNNUNTAINA perussuomalaisten ministerit totesivat peräkanaa Twitterissä, etteivät kannata väestönvaihtoteoriaa tai salaliittoja.

Saresma ei pidä ministereiden irtisanoutumista uskottavana, koska sanoista huolimatta heidän oma viestintänsä on väestönvaihtoteorian oppien mukaista.

- Tässähän ei ole kyse siitä, uskooko siihen vai ei, vaan siitä, että he käyttävät salaliittoteorioita pitääkseen mukana radikaalin, nationalistisen, hyvin maahanmuuttovastaisen porukan. Heille viestitään, että kyllä me ollaan tässä samalla asialla, Saresma sanoo.

Tutkijan mukaan se, että kieltää kannattavansa väestönvaihtoteoriaa samalla kun puhuu väestönvaihdosta, ei ole sattumaa vaan tietoinen valinta.

- Mielestäni tämä on paraatiesimerkki perussuomalaisten kaksoisviestinnästä, jota he ovat käyttäneet vuosikausia, Saresma sanoo.

Saresman mukaan väestönvaihdosta puhumisella luodaan uhkakuvia ihmisryhmistä, jotka olisivat tulossa valtaamaan Suomen. Samalla normalisoidaan rasistista sanastoa.

- Tehdään tavallaan väestönvaihdosta tämmöinen salonkikelpoinen asia valtajulkisuuden suuntaan, vaikka samalla vinkataan silmää äärilaidalle.

UUDET PS-ministerit ovat korostaneet puhuvansa tosiasioista, faktoista ja tilastoista. Tutkija huomauttaa, että harvemmin kerrotaan, mihin tilastoihin he viittaavat.

- Ei pystytä esittämään, että väestönvaihto olisi totta.

Saresma käyttää esimerkkinä uhkakuvien luomisesta oikeusministeri Leena Meren (ps.) kirjoittamaa tviittiä.

- Yhteiskunta muuttuu nopeasti. Oikean tilannekuvan saa tilastoista, ja niihin luotan. Tehdään politiikkaa tosiasioiden pohjalta, Meri sanoi.

Mari Rantanen kommentoi omassa tviitissään myös demokratiaa.

- Uskon numeroihin ja tilastoihin. Sekä demokratiaan jossa asioihin vaikutetaan lainsäädäntöä muuttamalla, hän kirjoitti.

Saresman mukaan viesteillä luodaan mielikuvaa, että väestössä on tapahtumassa muutos, johon tulisi reagoida nopeasti.

- Vaikka pintatasolla näyttää, että tviiteissä irtisanoudutaan väestönvaihdosta ja ne ovat asiallisia, itse asiassa ne ovat aika radikaaleja viestejä, että nyt tapahtuu nopeasti jotain ja nyt äkkiä tulisi muuttaa lakeja, jotta voidaan toimia maahanmuuttoa vastaan, Saresma sanoo.

Väestönvaihtoteorian toi Suomeen Saresman mukaan Jussi Halla-aho (ps.) jo vuosituhannen alussa blogissaan.

- Halla-aho kirjoitti aiheesta jo 2005, että se, mitä Länsi-Euroopassa on tapahtumassa, on yksinkertaisesti väestönvaihto. Eurooppalainen väestö korvautuu afrikkalaisella ja aasialaisella, Saresma sanoo.

Sittemmin ajattelu on läpäissyt Saresman mukaan koko puoluekentän. Se näkyy myös perussuomalaisten vuoden 2019 maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa, jossa puhutaan väestönvaihdosta.

- Eli aivan turha väittää, että emme edistä sitä salaliittoa, koska kyllä nämä puheet sitä pitävät esillä.

TUTKIJAN mielestä vastuuta on myös pääministeri Petteri Orpolla (kok).

- Haluaako hän oikeasti, että tällaiset oikeasti radikaalit toimijat ja ideologiat pääsevät Suomessa kyseenalaistamatta toimimaan? Saresma kysyy.

Hän ei pidä uskottavana Orpon väitteitä siitä, ettei tämä olisi ollut tietoinen perussuomalaisten taustoista. Saresma viittaa jo vuosien takaiseen tapaukseen, jolloin Halla-aho kirjoitti toivovansa, että RKP:n Eva Biaudet ja SDP:n Tarja Filatov joutuisivat maahanmuuttajataustaisten raiskaajien uhreiksi.

- Ei hän ole voinut kulkea jotenkin silmät kiinni ja korvat kiinni, ettei näistä olisi mitään tietoa tihkunut.

Saresma sanoo, että perussuomalaiset on vuoden 2017 jakautumisensa jälkeen ainoastaan radikalisoitunut puolueena.

- Radikalisoitumisen näkee jokainen, joka lukee vaikka heidän maahanmuutto-ohjelmaansa. Orpolla on tässä todella iso vastuu, eikä hän kyllä ole osoittanut ihan hirveästi arvojohtajuuden merkkejä.

TIISTAINA Orpo vastasi tiedotustilaisuudessa Rantasen väestönvaihtopuheita koskevaan kysymykseen.

- Olen hänenkin kanssaan lyhyesti puhunut. Hän on mielestäni itse hyvällä tavalla avannut sitä ajatteluaan, ja voin kertoa, että hänellä ei ole mitään tekemistä minkään terrorismin tai äärioikeistolaisuuden kanssa, Orpo sanoi.

Helmikuussa myös Leena Meri viittasi väestönvaihtoon kommentoidessaan Ylen A-studion haastattelussa Elina Valtosen (kok.) näkemystä siitä, että EU:n ulkopuolelta tulevien ihmisten työlupien määrä pitäisi ainakin kaksinkertaistaa 16 000:sta.

- Nämä lukumäärät, mitä kokoomus esimerkiksi esittää, niin kyllä ne kuulostavat vähän, anteeksi nyt vaan, väestönvaihdolta, Meri sanoi.

Tuolloin Orpo kommentoi Meren puheita Iltalehdelle.

- Kyllä se on jostain kumpujen yöstä tai en tiedä mistä pimeydestä tämmöinen ajatus tulee, Orpo sanoi.

Teksti: Kaisu Suopanki, Suomen Tietotoimisto