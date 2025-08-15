Tutkija: Todennäköistä on, ettei Alaskassa sovita tulitauosta – ”Pahin lopputulos olisi paine Ukrainaa kohtaan”

Perjantaina Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen alla näytti siltä, että kohtaaminen voisi mennä Ukrainan kannalta moneen eri suuntaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän ja sen presidentin Vladimir Putinin näkemykset maan eduista ja päämääristä ovat olleet hyvin tiedossa, mutta osapuolista arvaamattomampi on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik sanoi STT:lle.

Trump on halunnut tulitauon Ukrainaan, mutta on ollut epäselvää, millaisen rauhan hän on valmis hyväksymään – tai kuinka merkittävä asia rauha hänelle ylipäätään on.

Raik esitti perjantaina ennen Alaskan-tapaamisen alkamista kolme mahdollista lopputulemaa johtajien kohtaamiselle.

Kaksikko ei sovi parhaassakaan tapauksessa keskenään tulitauosta, Raik arvioi. Trump oli jo tapaamisen alla puheissaan madaltanut odotuksia tulitauosta.

Myönteisimpänä skenaariona Raik piti perjantaina sitä, että Trump näkisi keskusteluissa, ettei Putin ole vielä valmis tulitaukoon ja että painetta tätä kohtaan pitää kasvattaa. Trump voisi kokouksen jälkeen ottaa käyttöön lisäpakotteita Venäjää vastaan ja viestiä tuestaan Ukrainalle ja eurooppalaisille näkemyksille. Raik ei ollut tästä mahdollisuudesta kovin toiveikas.

RAIK näki tapaamisen alla todennäköisempänä sen, että tapaaminen keskittyisi Ukrainan sijasta USA:n ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin. Se sopisi Venäjälle erittäin hyvin, Raik totesi.

Raik ennakoi Trumpin voivan luvata Venäjälle taloudellisia etuja, kuten helpotuksia pakotteisiin ja investointeja, jotka voivat olla Trumpin näkökulmasta Yhdysvaltojen edun mukaisia.

Trump mahdollisesti uskoo, että taloudellisen yhteistyön kautta Venäjäkin voitaisiin saada myötämielisemmäksi myös turvallisuuskysymyksissä. Tällainen lähestymistapa ei ole aiemmin toiminut lainkaan, Raik huomautti.

Mikään ei muuttuisi siinä, miten Venäjä näkee Ukrainan sodan ja omat tavoitteensa siinä.

- Olisi Venäjälle valtava voitto, että se pystyisi siitä huolimatta näyttämään, että maalla on hyvät välit Trumpiin ja monenlaisia kahdenvälisiä asioita, joita viedä eteenpäin.

IKÄVIMPINÄ lopputulemana Raik näki sellaisen, jossa Ukrainalle syntyisi painetta tehdä myönnytyksiä. Venäjä saisi luotua mielikuvan, että Venäjä hakee asiassa ratkaisua ja Ukraina on hankala.

- Sitä on tässä tämän vuoden aikana nähty, että USA on painostanut Ukrainaa vaihtelevassa määrin, Raik sanoo.

Raik toivoo, että Trumpille on mennyt perille viesti siitä, ettei tämä kerta kaikkiaan voi lähteä sopimaan mitään Ukrainan alueista.

Raikin mukaan on kuitenkin monia kysymyksiä, joissa Trump voisi taipua. Venäjä voi esimerkiksi yrittää saada USA:n sotilaallista apua Ukrainalle loppumaan. Venäjä haluaa sananvaltaa myös Ukrainan tulevaisuuden suhteen: mahdollisesta Nato-jäsenyydestä ja Ukrainan sotilaallisista kyvyistä.