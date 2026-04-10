Tutkija: Trumpin tai muiden ulkomaisten päättäjien tuki ei ratkaise Unkarin vaaleja

Unkarissa sunnuntaina järjestettäviä parlamenttivaaleja on leimannut pääministeri Viktor Orbanin ulkomaisilta laitaoikeiston aateveljiltään ja -sisariltaan saama poikkeuksellisen näkyvä tuki.

Maaliskuussa Budapestiin kokoontui Ranskan Marine Le Penin, Italian Matteo Salvinin ja Hollannin Geert Wildersin kaltaisia eurooppalaisen laitaoikeiston johtohahmoja tukemaan Orbania.

Tällä viikolla Budapestiin puolestaan saapui Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, joka kritisoi vierailullaan kovin sanoin Ukrainaa ja EU:ta. Hän syytti “Brysselin byrokraatteja” räikeästä puuttumisesta Unkarin vaaleihin ja kehotti unkarilaisia seisomaan vaaleissa Orbanin rinnalla.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti torstaina sosiaalisessa mediassa suoraviivaisin sanakääntein unkarilaisia äänestämään vaaleissa Orbania.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Jean Monnet -professori Katalin Miklossy ei usko, että Orbanin saamalla kansainvälisellä tuella on viime kädessä suurta merkitystä itse vaaleissa. Miklossy on erikoistunut itäiseen Keski-Eurooppaan.

- Ei se unkarilaisia juuri hetkauta, mutta se hetkauttaa, että terveydenhuolto on romahtamaisillaan, koulutuksen taso on romahtanut, ihmiset ovat köyhtymässä, inflaatio on korkealla ja asuntorakentaminen on niin vähäistä, että nuorten on mahdotonta päästä käsiksi omaan asuntoon, Miklossy sanoi STT:lle.

- Ulkopolitiikka kiinnostaa vain niitä Orbanin kannattajia, jotka ovat jo muutenkin hänelle uskollisia, Miklossy jatkoi.

UNKARIN vaalien ennakkouutisoinnissa on korostettu sitä, että mullistavaa muutosta Unkarin poliittiseen linjaan ei ole odotettavissa, vaikka Orbanin päävastustajan Peter Magyarin Tisza-puolue voittaisikin vaalit.

Tisza-puolueella on mielipidekyselyissä ollut tuntuva, noin kymmenen prosenttiyksikön etumatka Orbanin Fidesz-puolueeseen.

Europarlamentaarikkona toimiva Magyar on alun perin Fidesz-puolueen kasvatti. Miklossy luonnehtii Magyaria maltilliseksi konservatiiviksi. Jyrkkälinjaiseen Orbaniin tämä luonnehdinta ei hänen mukaansa sovi.

Vaikka vaalien pääehdokkaat ovat molemmat konservatiiveja, Miklossy näkee heidän välillään selviä eroja.

Hänen mukaansa Magyarin vaalivoitto tarkoittaisi selvää muutosta Unkarin suhtautumisessa EU:hun ja myös Ukrainan sotaan. Samalla se tarkoittaisi vahvaa puuttumista korruptioon Unkarissa, mikä on ollut Tisza-puolueelle keskeinen vaaliteema.

- Jos Tisza saisi suurvoiton ja saisi parlamenttiin (kahden kolmasosan) superenemmistön, he voisivat myös korjata oikeusvaltiota Orbanin jäljiltä, Miklossy sanoo.

TISZAN vaalivoitto olisi Unkarille käännekohta, sillä Orban on johtanut maata vuodesta 2010.

Vaikka Tiszalla onkin kyselyissä etumatka, Miklossyn mukaan vaalien tulos ei suinkaan ole kirkossa kuulutettu. Hänen mukaansa vaaleissa voi tapahtua vielä yllättäviäkin käänteitä, sillä tilanne Unkarissa on kireä.

Jos Tiszan voitto jää pieneksi, ei Miklossyn mukaan olisi yllätys, jos Fidesz kyseenalaistaisi vaalien luotettavuuden ja väittäisi vaaleja varastetuiksi samalla tavalla kuin Donald Trump teki Yhdysvalloissa vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

- Todennäköistä on, että kuka tahansa vaaleissa voittaa, niin ihmiset ovat kaduilla maanantaina, Miklossy arvioi.

Miklossyn mukaan Unkarin vaalit ovat yhdessä Yhdysvaltain marraskuisten välivaalien kanssa EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeimmät vaalit tänä vuonna.

STT/Tuomas Savonen