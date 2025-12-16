Tutkija: ”Tulisi löytää tapa tukea Ukrainaa ilman manipuloitavissa olevaa Trumpin hallintoa”

Berliinissä käytyjen keskustelujen jälkeen Euroopan johtajat iloitsivat, että Ukraina, Eurooppa ja Yhdysvallat olivat vihdoin löytäneet yhteisen linjan rauhanehdoista. Venäjä ei kuitenkaan tule hyväksymään julkilausuman ehtoja, sanoi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

UPI:n Ryhor Nizhnikau sanoi STT:lle tiistaina, että myöskään Ukrainalle luvatut turvatakuut eivät ole riittäviä, sillä niiden sisältö ja käytännön toteutus ovat epäselviä. Siksi on harhaanjohtavaa puhua ”Naton viidettä artiklaa vastaavista takuista”.

Ja kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump välittää Berliinissä aikaan saadun kuusikohtaisen ehdotuksen Venäjälle, Venäjän presidentti Vladimir Putin tyrmää sen, tutkija sanoi.

- Tämän jälkeen alkaa sama kierros, jollaisia olemme jo nähneet. Trump pettyy, alkaa painostaa hieman Venäjää, ja jossain vaiheessa Venäjä taas keksii uusia tapoja manipuloida Yhdysvaltojen hallintoa, Nizhnikau sanoi.

Hänen mielestään Euroopan tulisikin löytää tapa tukea Ukrainaa ilman Yhdysvaltoja.

VENÄJÄ ei Nizhnikaun mukaan suostu mihinkään sellaiseen ratkaisuun, jossa Ukraina ei luovuta sille sen vaatimia alueita.

- Ne olisivat Ukrainalle tappio, ja Zelenskyille se olisi poliittisen uran hautausmaa, sillä ukrainalaiset kääntyisivät häntä vastaan, Nizhnikau sanoi.

Tutkijan mukaan Zelenskyi on jo Ukrainassa ahtaalla muun muassa korruptioskandaalin takia.

Venäjä on vaatinut Ukrainaan vaaleja, mutta Nizhnikaun mukaan kaikesta huolimatta keskeisimmät kaksi asiaa ratkaistaviksi ovat turvatakuut sekä alueluovutukset. Kaikki muut ehdot ovat toissijaisia, tutkija sanoi.

Venäjä silti jatkaa Nizhnikaun mukaan ajan pelaamista niin kauan kuin Trump antaa sen tapahtua. Tällä hetkellä Venäjä käyttää Yhdysvaltoja Ukrainan painostamiseen, jotta se perääntyisi ehdoistaan – ja kun Ukraina ei niin tee, se saa Ukrainan näyttämään yhteistyöhaluttomalta, Nizhnikau sanoo.

TRUMPIN erityislähettiläs Steve Witkoff on antanut Trumpin ymmärtää, että kaikki ratkeaisi, kunhan Ukraina vain suostuisi luovuttamaan alueita.

- Trump uskoo tämän, ja hän luultavasti myös näkee (Ukrainan painostamisen) helpoimpana tienä ulos konfliktista, Nizhnikau sanoi.

- Venäjä pitäytyy kuitenkin yhä maksimaalisissa tavoitteissaan. Venäjä tyrmää kaikki ehdotukset, jotka eivät noudata sen sanelemaa 28 kohdan ehdotusta, eikä edes se ehdotus sille riitä, vaan se yrittää ainoastaan horjuttaa Ukrainaa.

PUTIN itse on pysynyt vaiti ja elää informaatiokuplassa, tutkija uskoo: neuvonantajat kertovat Putinille, mitä tämä haluaa kuulla.

Putinille sota on tutkijan mukaan ideologista, ei järkiperäistä. Trump taas ei ymmärrä, miksi Putin ei voi hyväksyä näin ”mahtavia ehtoja”, joita hän on tälle tarjoillut vuoden aikana, tutkija sanoi.

Lisäksi Venäjä katsoo sillä olevan tällä hetkellä yliote rintamalla, enemmän sotilaita ja resursseja, ja lisäksi Zelenskyi on kärsinyt kovan iskun kotimaataan koettelevassa poliittisessa kriisissä.

- Putin on jo 73-vuotias. Hän on jo yrittänyt vallata Ukrainan viimeiset 20 vuotta poliittisin keinoin, eikä hän halua enää palata yrittämään sitä uudelleen. Putinille tämä on nyt kaikki tai ei mitään, Nizhnikau summasi.

Teksti: STT/Ayla Albayrak