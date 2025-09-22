Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.9.2025 13:12 ・ Päivitetty: 22.9.2025 13:12

Tutkimus: Perustulokokeilu ja tulojen kasvu paransivat työttömien mielenterveyttä

Arja Jokiaho/Demokraatti
Tutkimustulosten mukaan psyykenlääkkeiden käyttö alkoi vähentyä puolen vuoden kuluttua perustulokokeilun alusta, ja vaikutus säilyi vielä kokeilun päätyttyä.

Tulojen kasvu paransi työttömien mielenterveyttä, kun taloudellinen stressi väheni. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT kertoo, että tutkimusaineistona oli Suomen perustulokokeilu (2017-2018), joka tarjosi mahdollisuuden arvioida tulonsiirtojen terveysvaikutuksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kun käytettävissä olevat tulot kasvoivat, muun muassa psyykenlääkkeiden käyttö väheni.

Tutkimustulosten mukaan käytettävissä olevien tulojen 9-11 prosentin kasvu vähensi psyykenlääkkeiden käyttöä 8-11 prosentilla ja laski erikoissairaanhoidon käyntien määrää. Muiden sairausdiagnoosien kohdalla ei havaittu vaikutuksia.

-  Tulos viittaa siihen, että tulojen lisääntyminen vähensi pienituloisten taloudellista stressiä, mikä johti mielenterveysongelmien vähenemiseen, johtava tutkija Jouko Verho VATT:sta kertoo tiedotteessa.

Lääkkeiden käyttö alkoi vähentyä puolen vuoden kuluttua kokeilun alusta, ja vaikutus säilyi vielä kokeilun päätyttyä. Kokeiluun valittujen Kelan työttömyysetuuden saajien joukossa lääkkeiden käyttö mielenterveysongelmiin osoittautui varsin yleiseksi.

VATT:N mukaan tulonsiirrot ovat silti tuskin tehokkain ratkaisu mielenterveysongelmiin. Kokeilussa tulonsiirrolla pystyttiin lieventämään mielenterveysongelmia vain rajallisesti.

Kohdennetut mielenterveyspalvelut ovat VATT:n mukaan luultavasti huomattavasti kustannustehokkaampi tapa hoitaa mielenterveysongelmia.

Tulonsiirtojen terveysvaikutusten selvittäminen luotettavasti tehdään vertaamalla keskenään samanlaisia ryhmiä, jotka eroavat toisistaan vain saatujen tulonsiirtojen suhteen.

