13.9.2025 06:41 ・ Päivitetty: 13.9.2025 06:32

Tyly tuomio SDP:stä: ”Hallituksen tulostaululla on rumia lukemia”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallituksen epäonnistuminen työttömyyden hoidossa kirvoittaa kommentteja SDP:n kansanedustajilta.

Demokraatti

Demokraatti

SDP:n Piritta Rantanen kehottaa tiedotteessaan pääministeri Petteri Orpoa (kok.) katsomaan tosiasioita hallituksen omalta tulostaululta, sillä ne eivät anna aihetta optimismiin.

– Hallituksen keskeinen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta karkaa nykytoimilla aina vain kauemmas. Hallituksen tulostaululla on rumia lukemia: työllisten määrä on vähentynyt 78 000:lla, Suomen työttömyys on Euroopan kärkitasoa, vain Espanja on edellä.

Rantasen mielestä hallitus on yrittänyt hoitaa työttömyyttä rankaisemalla työttömiä. Hän pohtii, mitä työministeri Matias Marttinen (kok.) tarkoitti puheillaan kyselytunnilla uusista työmarkkinaratkaisuista.

– Onko työministeri Marttiselta tulossa lokakuun lupauksina lisää rankaisutoimia vai joko hallitus on viimeinkin huomannut surkeiden päätöstensä vaikutukset ja ryhtyvät perumaan niitä?

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta nostaa omassa tiedotteessaan lauantaina esiin oman kotiseutunsa Varsinais-Suomen tilanteen.

– Varsinais-Suomen työttömyysaste, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä, kasvaa nopeasti. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi jopa 43 prosentilla. Samalla avointen työpaikkojen määrä romahti lähes saman verran, 41 %.

Elorannan mukaan yhä heikkenevä työllisyystilanne on osoitus hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta.

– Leikkauksilla tilannetta ei enää korjata vaan pelkästään syvennetään pitkäaikaistyöttömien ahdinkoa. Nyt tarvitaan aktiivisesti kasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkaa.

