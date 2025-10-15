Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.10.2025 08:35 ・ Päivitetty: 15.10.2025 08:44

Työaikauudistus Kreikan malliin: kohta saa teettää 13 tunnin työpäiviä

Kreikan parlamentissa äänestetään tänään lakiehdotuksesta, joka sallisi poikkeustilanteissa jopa 13-tuntisen työpäivän.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallitus on korostanut, että 13-tuntinen työpäivä on vapaaehtoinen ja edellyttää työntekijän suostumusta. Muutos koskee ainoastaan yksityistä sektoria ja sitä voidaan soveltaa vain 37 päivänä vuodessa.

Uudistuksen on nähty vaikuttavan erityisesti palvelualoihin kesien vilkkaan lomasesongin aikana.

Laki on kirvoittanut paljon vastustusta liitoilta sekä oppositiopuolueilta. Työntekijöitä edustavat liitot ovat järjestäneet tässä kuussa kaksi yleislakkoa protestiksi lakiehdotukselle.

Oppositiopuolueet ja ammattiliitot katsovat, että työntekijät joutuisivat irtisanomisuhan alle, jos he kieltäytyisivät pidemmistä työpäivistä.

NYKYISEN LAIN mukaan työpäivät saavat kestää kahdeksan tuntia ja lisäksi on mahdollista tehdä palkallista ylityötä.

Liitot ovat järjestäneet tässä kuussa kaksi yleislakkoa protestiksi.

EU:n tilastotoimisto Eurostatin mukaan kreikkalaiset työskentelevät keskimäärin 39,8 tuntia viikossa, kun EU:n keskiarvo on 35,8 tuntia.

Uuden ehdotuksen uskotaan kuitenkin menevän läpi Kreikan parlamentissa. Uudistusta ajavalla, pääministeri Kyriakos Mitsotakisin johtamalla Uusi demokratia -puolueella on 300-paikkaisessa parlamentissa enemmistö 156 edustajalla.

