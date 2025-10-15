Työaikauudistus Kreikan malliin: kohta saa teettää 13 tunnin työpäiviä

Hallitus on korostanut, että 13-tuntinen työpäivä on vapaaehtoinen ja edellyttää työntekijän suostumusta. Muutos koskee ainoastaan yksityistä sektoria ja sitä voidaan soveltaa vain 37 päivänä vuodessa.

Uudistuksen on nähty vaikuttavan erityisesti palvelualoihin kesien vilkkaan lomasesongin aikana.

Laki on kirvoittanut paljon vastustusta liitoilta sekä oppositiopuolueilta. Työntekijöitä edustavat liitot ovat järjestäneet tässä kuussa kaksi yleislakkoa protestiksi lakiehdotukselle.

Oppositiopuolueet ja ammattiliitot katsovat, että työntekijät joutuisivat irtisanomisuhan alle, jos he kieltäytyisivät pidemmistä työpäivistä.