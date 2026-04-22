Työmarkkinat
22.4.2026 06:24 ・ Päivitetty: 22.4.2026 07:18
Työllisyysaste laski taas – Naisten työttömyys kasvoi lähes kymmenkertaisesti miehiin nähden
Työllisyysaste jatkoi maaliskuussa laskuaan, kertoo Tilastokeskus. Keskuskauppakamarin pääekonomisti luonnehtii työttömyyslukuja tyrmäävän korkeiksi.
Työllisyysasteen trendiluku oli 20-64-vuotiaiden kohdalla 75,5 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin helmikuussa ja 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.
Maaliskuussa 15-74-vuotiaita työllisiä oli 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja työttömien määrä kasvoi 30 000:lla.
Etenkin naisten työttömyys kasvoi: työttömiä naisia oli maaliskuussa 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kun työttömien miesten määrä kasvoi 3 000:lla.
Työttömiä miehiä on kuitenkin edelleen enemmän kuin työttömiä naisia.
KAIKEN kaikkiaan 15-74-vuotiaita työllisiä oli maaliskuussa 2,52 miljoonaa ja työttömiä oli 315 000. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,4 prosenttia, mitä Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kuvailee ”edelleen tyrmäävän korkeaksi lukemaksi”.
- Iranin sodan tuoma energian ja raaka-aineiden hintoihin tullut kriisi on juuri sellainen ulkoinen sokki, jota Suomen talous ei olisi tarvinnut.
– Vaikka lähtökohdat ovat heikentyneet, voidaan edelleen olettaa, että suhdanteen osalta edetään maltillisesti parempaan suuntaan. Toki vain siksi, että lähtötaso on vaatimaton, kirjoittaa Appelqvist kommentissaan.
Juttua ja ingressiä täydennetty klo 10.17: lisätty Appelqvistin kommentit.
