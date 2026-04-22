Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

22.4.2026 06:24 ・ Päivitetty: 22.4.2026 07:18

Työllisyysaste laski taas – Naisten työttömyys kasvoi lähes kymmenkertaisesti miehiin nähden

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Työttömiä naisia oli viime maaliskuussa 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste jatkoi maaliskuussa laskuaan, kertoo Tilastokeskus. Keskuskauppakamarin pääekonomisti luonnehtii työttömyyslukuja tyrmäävän korkeiksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työllisyysasteen trendiluku oli 20-64-vuotiaiden kohdalla 75,5 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin helmikuussa ja 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Maaliskuussa 15-74-vuotiaita työllisiä oli 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja työttömien määrä kasvoi 30 000:lla.

Etenkin naisten työttömyys kasvoi: työttömiä naisia oli maaliskuussa 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kun työttömien miesten määrä kasvoi 3 000:lla.

Työttömiä miehiä on kuitenkin edelleen enemmän kuin työttömiä naisia.

KAIKEN kaikkiaan 15-74-vuotiaita työllisiä oli maaliskuussa 2,52 miljoonaa ja työttömiä oli 315 000. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,4 prosenttia, mitä Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kuvailee ”edelleen tyrmäävän korkeaksi lukemaksi”.

- Iranin sodan tuoma energian ja raaka-aineiden hintoihin tullut kriisi on juuri sellainen ulkoinen sokki, jota Suomen talous ei olisi tarvinnut.

– Vaikka lähtökohdat ovat heikentyneet, voidaan edelleen olettaa, että suhdanteen osalta edetään maltillisesti parempaan suuntaan. Toki vain siksi, että lähtötaso on vaatimaton, kirjoittaa Appelqvist kommentissaan.

Juttua ja ingressiä täydennetty klo 10.17: lisätty Appelqvistin kommentit.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU