Työmarkkinat

27.1.2026 06:03 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:03

Työmarkkinoiden rakenne suojannut nuoria tekoälyn kielteisiltä vaikutuksilta

iStock

Tekoäly ei vaikuta syrjäyttäneen nuoria työmarkkinoilla Suomessa, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksesta. Etlan mukaan tutkimuksissa ei ole myöskään havaittu, että tekoäly olisi vaikuttanut kielteisesti nuorten palkkatasoihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nuorempien avustavien työntekijöiden tarpeen on arveltu voivan vähentyä, kun kokeneemmat asiantuntijat käyttävät tekoälyä tehtäviensä tehostamiseen.

– Tekoälylle altistuminen ei selitä nuorten työllisyyden muutoksia. Korkean tekoälyaltistuksen ammateissa työskentelevien nuorten työllisyys kehittyy lähes identtisesti matalan altistuksen ammattien kanssa. Jos tekoäly syrjäyttäisi nuoria, korkean altistuksen ryhmien pitäisi laskea jyrkemmin, kertoo tiedotteessa Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

Etla jäljensi Tilastokeskuksen tulorekisteriaineistolla Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen, jonka tuloksista ilmeni viime vuonna, että tekoälylle altistuvissa ammateissa työskentelevien nuorten työllisyys oli laskenut 16 prosenttia vuoden 2022 lopun jälkeen.

ERIÄVIÄ tuloksia Suomen ja Yhdysvaltojen välillä selittävät Etlan mukaan erot työmarkkinoiden rakenteissa. Suomessa pohjoismainen työmarkkinamalli ja vahva irtisanomissuoja näyttävät suojaavan teknologiasokkeja vastaan.

”Perusrakenteet ovat toistaiseksi kestäneet hyvin”

Etlan mukaan Suomessa työmarkkinoiden sopeutuminen tapahtuu luonnollisen poistuman (eläköityminen) ja sisäisen uudelleenkoulutuksen kautta. Etla huomauttaa, että Suomessa yritykset panostavat henkilöstön osaamisen päivittämiseen, mikä vaimentaa uuden teknologian aiheuttamaa välitöntä työttömyysriskiä.

– Suomen työmarkkinoiden perusrakenteet ovat toistaiseksi kestäneet hyvin tekoälymurroksen ensimmäisen aallon. Meidän tulisi kuitenkin yhteiskunnan tasolla varmistaa, että osaaminen siirtyy kokeneemmilta työntekijöiltä nuoremmille, jos tekoäly automatisoi perinteiset harjoittelijatehtävät.

– Esimerkiksi jos nuorten pääsy asiantuntijatehtäviin vaikeutuu, vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä, pohtii Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

