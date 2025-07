Työministeri: Tällaista tukea on luvassa Kaukaan-paperitehtaalta työttömäksi jääville

Työministeri Matias Marttinen (kok.) lupaa valtiovallalta tukea Lappeenrannassa sijaitsevalta UPM:n Kaukaan-paperitehtaalta työttömäksi jääville työntekijöille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkoituksena on hänen mukaansa taata muun muassa halukkaiden työntekijöiden mahdollisuudet kouluttautua uudelleen.

- Viestini kaikkiin lappeenrantalaiskoteihin on, että ette ole yksin. Tuemme ja autamme kaikin keinoin, jotta Lappeenrannassa päästään asiasta eteenpäin.

Tukitoimien valmistelu on työministerin mukaan alkanut ja seuraavaksi käydään alueen kanssa läpi, millaisia koulutustarpeita työttömäksi jäävillä työntekijöillä on.

Marttisen mukaan se tarkoittaa tässä tilanteessa myös jonkin verran lisää rahoitusta. Hän ei vielä osannut kertoa rahoituksen määrää, mutta sanoi hallituksessa kaikkien tiedostavan sen, että valtiovallan on vastattava Lappeenrantaan osuneeseen rajuun iskuun.

Marttinen vieraili tänään Lappeenrannassa ja tapasi muun muassa tehtaan työntekijöiden edustajia. Hänen oli alun perin tarkoitus olla lomalla kuun loppuun asti.

UPM kertoi torstaina aikeistaan lopettaa paperintuotanto Kaukaan tehtaalla. Suunnitelmat vaikuttaisivat arviolta 220 työntekijään. UPM hakee suunnitelmilla 32 miljoonan euron vuotuisia säästöjä kiinteisiin kustannuksiinsa.

OPPOSITIOSSA ollessaan Petteri Orpo (kok.) syytti Sanna Marinin (sd.) hallituksen politiikkaa Jämsän Kaipolan-paperitehtaan lopettamisesta.

Marttisen mukaan nykyinen hallitus ei olisi pystynyt tekemään mitään estääkseen paperinvalmistuksen lakkauttamisen.

- Keskeinen syy siihen, miksi tehdas menee nyt kiinni johtuu siitä, että kapasiteettia on markkinassa liikaa, koska paperin kysyntä on vähentynyt niin voimakkaasti. Minun on vaikea nähdä, mitä toimenpiteitä tässä olisi voitu tehdä toisin, Marttinen sanoo.

UPM:n ilmoitus on ollut suuri takaisku Lappeenrannalle ja myös laajemmin Etelä-Karjalan raja-alueille. Itä-Suomen heikko tilanne on puhuttanut viime aikoina paljon julkisessa keskustelussa, ja poliitikot ovat lupailleet asiaan muutosta. Tällä hetkellä Suomi pyrkii muun muassa ajamaan EU-budjettiin omaa erillistä rahoitusinstrumenttia Itä-Suomelle.

Marttinen toi mediatilaisuudessa esille, että Itä-Suomea varten on tehty ohjelma, jonka mukaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle kohdistetaan 10 miljoonaa euroa yritystoiminnan kehittämiseen ja sen uudistamiseen.

- Kun esille on noussut myös pohdintaan siitä, että tekeekö valtiovalta mitään Itä-Suomen hyväksi, niin vastaus on, että kyllä tekee, Marttinen sanoi.

Itä-Suomen väestökehitys ja työllisyys ovat olleet jo 1970-luvulta lähtien muuta Suomea heikompia. Vuonna 2023 matkailuala kärsi alueilla rajusti itärajan sulkemisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut selvityksen tukitoimista muutosneuvottelujen kohteena oleville Kaukaan tehtaan työntekijöille.

Aliisa Uusitalo, Sanna Nikula, Heli Laakkonen/STT

Juttua täydennetty 28.7. kello 16.10.