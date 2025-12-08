Työntekijän oikeuksien huonontaminen ei lisää työllisyyttä

Suomessa työttömyys lisääntynyt voimakkaasti. Työttömyysprosentti on nyt 9,9 prosenttia ja työttömiä on jo lähes 300 000. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Maamme hallituspuolueet eivät näin ollen ole lunastaneet vaalilupaustaan, jossa he lupasivat 100 000 uutta työpaikkaa. Suurena vaalilupauksena oli myös valtion velanoton lopettaminen.

Sen sijaan velkaa on otettu enemmän kuin edellinen hallitus otti. Työttömyys on palkansaajan suuri ongelmien aiheuttaja.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden aikana työllisiä on tullut lisää 16 000, vaikka työttömyys on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä selittyy sillä, että työvoiman määrä on kasvanut paljon enemmän.

Suomalaiset ovat siis enenevässä määrin menneet työhön, vaikka työsuhteen ehtoja on lainsäädännöllä huononnettu. Tämä osoittaa, että työhön on oikeaa halukkuutta palkansaajan puolella.

Työntekijöille on siis annettu rankaisu työttömyydestä.

HALLITUKSEN toimet työllisyyden lisäämiseksi eivät ole onnistuneet.

Hallitus ei ole onnistunut pitämään työllisyyttä edes ennallaan, vaan työttömyys on voimakkaasti kasvanut. Tavoite 80 prosentin työllisyysasteesta on jäänyt yhä kauemmaksi.

Jos hallitus olisi saanut lupauksensa mukaisesti enemmän ihmisiä työhön, olisi varmasti säästetty velanotossakin. Toimeenpannut verovähennykset eivät luonnollisesti ole tuoneet lisärahaa valtiolle.

Hallituksessa perussuomalaiset nostavat maahanmuuttajat jatkuvasti esille ongelman aiheuttajiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan maahanmuuttajat työllistyvät kohtalaisesti ja heidän keskuudessaan pitkäaikaistyöttömyys on harvinaista.

Maahanmuuttajat on leimattu työtä vieroksuviksi ja sosiaalituilla eläviksi. Maahanmuuttajat ovat kuitenkin TEM:n mukaan työllistyneet parhaimmillaan lähes suomalaisten veroisesti.

HALLITUKSEN työllisyyttä lisäävät toimet ovat olleet työntekijöiden oikeuksien vähentämistä. Työntekijöille on siis annettu rankaisu työttömyydestä.

Työnantajat ottavat yksinoikeudella työntekijöitä töihin. Työntekijöillä ei ole päätösvaltaa työpaikan saamisesta. Työntekijä voi olla vain työnhakija.

Työntekijän oikeuksien huonontaminen on hallituksen puolelta nimetty työhön kannustamiseksi. Jos työpaikkaa ei ole, niin ansiosuhteutetun työttömyyspäivärahakauden lyhentäminen, jonka hallitus on tehnyt, ei synnytä uusi työpaikkoja.

Kaiken kaikkiaan yleisesti suomalaiset eivät ole työtä vieroksuvia. Yhdeltä osin se ilmenee siitä, että eläkkeelle pääsemisaikaa on pidennetty ns. elinaikakertoimen mukaisesti. Tämä työssäoloajan pidennys on melko myönteisesti otettu vastaan.

Työttömyys pitäisi vain korjata siten, että yrittäjät antaisivat kaikille työtä.

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja (sd.) Mustasaaresta.