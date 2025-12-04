Työterveyslaitos: Kaupan alalla myös henkistä kuormitusta

Tuoreen tutkimuksen mukaan kaupan alan työn kuormitus on kohtuullista, mutta työssä esiintyy kuormitushuippuja. Fyysiseen kuormitukseen on jo tarjolla apuvälineitä. Myös henkiseen kuormitukseen, kuten hankaliin asiakaskohtaamisiin, tarvitaan kuitenkin tukea. Demokraatti Demokraatti

Lisäksi kaupan alan suuri nuorten työntekijöiden määrä ja vaihtuvuus edellyttävät hyvää ja jatkuvaa perehdytystä.

Työterveyslaitoksen käytössä olivat työnantajan rekisteritiedot työajoista, työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista, syke-, sykevälivaihtelu- ja TuleFix-mittaukset, kyselytulokset ja haastattelut.

Tutkimuksen tulos on tiedotteen mukaan lohdullinen, sillä kaupan alan työ on kohtuullista kaikilla mittareilla. Työssä esiintyy kuitenkin kuormitushuippuja, joihin myös työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet usein liittyvät.

Tyypillisiä kuormitushuippuja ovat hyllytys, kuormien purku, kiire, yksin työskentely ja hankalat tai uhkaavat asiakastilanteet.

– Kuormitushuippuihin tulee kiinnittää huomiota ja työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ajantasaista kirjaamista kehittää. Fyysisesti kuormittavissa tehtävissä tulee työntekijöille tarjota mahdollisuus käyttää apuvälineitä tai työkaverin apua. Henkisen kuormituksen purkamiseksi on huolehdittava mahdollisuudesta keskustella tapahtumista, saada tukea ja tarvittaessa henkistä ensiapua, sanoo tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

KUORMITUKSEN hallinnassa yksi merkittävä tekijä on hyvä perehdytys, sillä työntekijöiden vaihtuvuus on suuri ja nuoria työntekijöitä paljon.

– Työtehtäviin liittyy paljon osaamista, joten perehdytyksen sisältöjä ja ajoittumista kannattaa edelleen kehittää. Perehdytystä kannattaa pilkkoa hallittuihin kokonaisuuksiin, ja perehdytyksen sisältöihin on hyvä palata työtehtävien, toimipisteiden tai muiden muutosten yhteydessä, Ropponen kommentoi.

Kuormituksen hallinnassa on huomioitava myös työvuorosuunnittelu. Työvuoroissa kuormitus näkyy etenkin aikaisissa aamuissa sekä myöhäisilloissa ja öissä. Myös liian lyhyet vuorovälit ja pitkät työvuoroputket kuormittavat.