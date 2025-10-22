Ulkomaat
22.10.2025 13:57 ・ Päivitetty: 22.10.2025 14:16
Ukraina haluaa tehdä kaupat Ruotsin kanssa Gripen-hävittäjistä
Ukraina haluaa ostaa Ruotsilta 100-150 Gripen-hävittäjää, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Pääministeri korosti kuitenkin, että kaupan pitkän tähtäimen rahoitus on ensin selvitettävä.
Kristerssonin mukaan asiaan voidaan saada selvyyttä jo huomenna, kun Eurooppa-neuvosto käsittelee jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöä.
Myytävät koneet olisivat Saabin valmistaman Jas Gripen E -mallin uusimpia versioita, joissa on muun muassa tehokkaampi moottori, pidempi kantama sekä kehittyneempi tutka ja elektroniikka kuin aiemmissa versioissa, kertoi ruotsalainen TV4-kanava aiemmin omien lähteidensä pohjalta.
