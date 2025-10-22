Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

22.10.2025 13:57 ・ Päivitetty: 22.10.2025 14:16

Ukraina haluaa tehdä kaupat Ruotsin kanssa Gripen-hävittäjistä

LEHTIKUVA / AFP / FREDRIK SANDBERG
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa Linköpingissä 22. lokakuuta.

Ukraina haluaa ostaa Ruotsilta 100-150 Gripen-hävittäjää, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Pääministeri korosti kuitenkin, että kaupan pitkän tähtäimen rahoitus on ensin selvitettävä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kristerssonin mukaan asiaan voidaan saada selvyyttä jo huomenna, kun Eurooppa-neuvosto käsittelee jäädytettyjen venäläisvarojen käyttöä.

Myytävät koneet olisivat Saabin valmistaman Jas Gripen E -mallin uusimpia versioita, joissa on muun muassa tehokkaampi moottori, pidempi kantama sekä kehittyneempi tutka ja elektroniikka kuin aiemmissa versioissa, kertoi ruotsalainen TV4-kanava aiemmin omien lähteidensä pohjalta.

