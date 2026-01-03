Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

3.1.2026 07:22 ・ Päivitetty: 3.1.2026 07:22

Ukraina isännöi tukijamaiden rauhanneuvotteluja – Yhdysvallat mukana etäyhteydellä

JIM WATSON / AFP / LEHTIKUVA
Presidentti Zelenskyin mukaan aluekysymyksiin liittyy yhä ratkaisemattomia ongelmia.

Ukraina isännöi tänään tukijamaidensa kansallisen turvallisuuden edustajien kanssa käytäviä keskusteluja. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan keskusteluihin osallistuu noin 15 maata sekä EU:n ja Naton edustajia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös Yhdysvaltain delegaatio osallistuu videoyhteyden välityksellä.

Puheessaan uudenvuodenaattona Zelenskyi kertoi, että Yhdysvaltain välittämä rauhansuunnitelma Ukrainaan on ”90-prosenttisesti” valmis, mutta että aluekysymyksiin liittyy yhä ratkaisemattomia ongelmia.

Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition maat kokoontuvat johtajatasolla ensi viikolla Pariisissa.

Vaikka rauhansuunnitelmaa koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ovat edistyneet, Ukraina on suhtautunut epäilevästi siihen, että Venäjä tosiasiassa haluaisi loppua sodalle.

Ukraina on syyttänyt Venäjää yrityksistä sabotoida diplomaattista prosessia, jotta se voi vallata lisää alueita Ukrainalta. Venäjä on myös jatkanut lähes päivittäisiä drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan.

VENÄJÄ puolestaan syyttää Ukrainaa Hersoniin tehdystä hotelli-iskusta, jossa Venäjän mukaan olisi kuollut 28 vuoden vaihtumista juhlinutta ihmistä.

Lisää aiheesta

Stubb ja muut eurooppalaisjohtajat kokoustavat taas Ukrainasta

Ukraina on kiistänyt kohdistavansa iskuja siviileihin, ja sen mukaan isku tehtiin sotilaalliseen kokoukseen, joka oli suljettu siviileiltä.

AFP ei pystynyt vahvistamaan kummankaan osapuolen kertomusta Hersonin tapahtumista.

Venäjä kiihdytti uusien alueiden valtaamista Ukrainalta viime vuonna, kävi ilmi uutistoimisto AFP:n analyysista, jonka pohjalla on ajatushautomo ISW:n keräämä data. Venäjän armeija valtasi vuonna 2025 arviolta yli 5 600 neliökilometriä Ukrainasta eli yhteensä hieman Etelä-Karjalan maapinta-alaa suuremman alueen.

Politiikka

2.1.2026 16:04

Stubb ja muut eurooppalaisjohtajat kokoustavat taas Ukrainasta

