3.9.2025 13:10 ・ Päivitetty: 3.9.2025 13:10
Ukrainalaisyhtiö saa valmistaa ohjusten ajoainetta Tanskassa – Venäjän mielestä Tanska haluaa ”rajatonta konfliktin eskalaatiota”
Tanskan hallitus sallii ukrainalaisen puolustusalan yhtiön Fire Pointin käynnistää ohjuksissa käytettävän kiinteän ajoaineen valmistuksen Tanskan Vojensissa.
Tanskan aikeet sallia ukrainalaiselle puolustusalan valmistajalle tuotannon aloittaminen olivat tulleet julkisuuteen jo aiemmin, ja iltapäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa hallitus kertoi asiasta yksityiskohdat.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nato-maa sallii ukrainalaisen asetuotannon omalla alueellaan. Venäjä syyttää Tanskaa halusta pitkittää Ukrainan sotaa. Venäjän Tanskan-suurlähettiläs Vladimir Barbin sanoi tanskalaiselle TV2-kanavalle, että Tanska ”ei selvästi halua” mitään edistystä kohti rauhaa Ukrainassa, vaan ”rajatonta konfliktin eskalaatiota”.
- Kööpenhamina yrittää epätoivoisesti nakertaa sitä yhteisymmärrystä, jonka Venäjän ja Yhdysvaltain johtajat saavuttivat tapaamisessaan Alaskassa, Barbin kirjoitti vastauksessaan kanavalle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa elokuussa.
MYÖS DR:lle lähetetyssä lausunnossa Barbin sanoo, että päätös tekee käytännössä Tanskasta osapuolen Ukrainan sodassa.
- Jos Ukraina tuottaa risteilyohjusten ajoainetta Tanskan maaperällä, on yhä vaikeampi olla näkemättä Tanskaa Ukrainan konfliktiin suoraan osallistuvana maana, lausunnossa lukee.
TANSKASSA on käynnissä Pohjoismaiden ja Baltian johtajien kokous, johon osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Pääministeri Mette Frederiksen otti vieraat vastaan virka-asunnollaan Marienborgissa, joka sijaitsee Kööpenhaminan keskustasta pohjoiseen. Vieraiden joukossa ovat muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, joiden vastaanotto näkyi Tanskan yleisradio DR:n paikalta julkaisemissa kuvissa.
Suomen presidentinkanslian mukaan kokouksen aiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, rauhanponnistelut ja tuki Ukrainalle muun muassa halukkaiden koalition kautta.
Ukraina-kokousten sarja saa jatkoa torstaina Pariisissa, missä kokoontuvat niin kutsutun halukkaiden koalition maat. Presidentti Stubb kertoi eilen osallistuvansa myös torstain kokoukseen.
Zelenskyi kertoi keskustelevansa ennen halukkaiden koalition kokousta jo keskiviikkoiltana kahdenvälisesti Ranskan johdon kanssa.
Kommentit
