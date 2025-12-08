Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.12.2025 16:59 ・ Päivitetty: 8.12.2025 16:59

Ukrainan naisten tukijärjestölle Suomen tasa-arvopalkinto

Masha Foundation
Mashan keskuksissa jaetaan henkistä tukea ja terapiaa sodan traumatisoimille ukrainalaisnaisille.

Ukrainalaisnaisten sotatraumoja hoitava Masha Foundation -järjestö on saanut Suomen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestö auttaa ukrainalaisia naisia selviämään sodan ja muun väkivallan psykologisista seurauksista esimerkiksi operoimalla kuntoutuskeskusta Kiovassa ja kouluttamalla psykologeja.

300 000 euron palkinnon antoi pääministeri Petteri Orpo (kok.), ja sen ottivat vastaan järjestön perustajat Marija Jefrosynina ja Oksana Netshyporenko. Palkinto luovutettiin kutsuvierastilaisuudessa Tampereella.

PÄÄMINISTERI kertoo sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa, että Suomi haluaa tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin.

Hän katsoo palkinnon tarjoavan konkreettisen keinon auttaa Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviä naisia.

Palkinnon saajaksi tuli yli 350 ehdotusta. Palkinto jaettiin nyt viidennen kerran.

Valtioneuvoston palkintoa hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tampere toimii palkinnon kumppanina.

Toimituksen valinnat

