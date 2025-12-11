Ukrainan rauhanhieronta etenee: taas uusi ehtolista käsittelyyn

Ukraina on lähettänyt Yhdysvalloille päivitetyn version rauhansuunnitelmasta, kertoi kaksi ukrainalaista virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toinen virkamiehistä sanoi, että uudessa versiossa otetaan huomioon Ukrainan näkemys ja ehdotetaan ratkaisuja ongelmallisiin kysymyksiin.

- Emme paljasta yksityiskohtia odottaessamme amerikkalaisen osapuolen reaktiota, hän lisäsi.

Myös Ukrainaa tukevan niin kutsutun halukkaiden maiden koalition on tarkoitus kokoontua etäkokoukseen Ranskan ja Britannian johdolla torstaina. Ranskan hallituksen tiedottajan mukaan kokouksessa pyritään edistämään Ukrainalle tarjottavia turvatakuita sekä Yhdysvaltojen panosta.

Suomea kokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb, joka on paraikaa valtiovierailulla Hollannissa.

AIEMMIN TÄLLÄ VIIKOLLA Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli kutistunut 20-kohtaiseksi. Zelenskyin mukaan suunnitelmaan kuuluu myös kaksi erillistä asiakirjaa, jotka käsittelevät turvatakuita ja sodanjälkeistä Ukrainaa.

Aiemmin keskiviikkona Zelenskyi sanoi keskustelleensa muun muassa Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa Ukrainan jälleenrakentamisesta.

- Tätä voitaisiin pitää Ukrainan jälleenrakentamista ja talouden elpymistä koskevaa asiakirjaa työstävän ryhmän ensimmäisenä kokouksena, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi paikallista aikaa keskiviikkona, että hän oli keskustellut Ranskan, Britannian ja Saksan johtajien kanssa Ukrainasta voimakkaita sanoja käyttäen.

Trump esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun hän oli puhunut puhelimessa Britannian pääministerin Keir Starmerin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa.

- Keskustelimme Ukrainasta melko voimakkain sanoin, Trump sanoi puhelusta kysyneille toimittajille.

Trumpin mukaan eurooppalaisjohtajat haluaisivat järjestää viikonloppuna tapaamisen Ukrainasta Euroopassa. Trump sanoi, ettei hän ole vielä tehnyt päätöstä tapaamisesta.

- Emme halua haaskata aikaa, hän lisäsi.