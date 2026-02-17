Ukrainan ulkoministeri rauhanneuvotteluista: ”Moskova ymmärtää vain painostuksen ja voiman kieltä”

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venäjän juuri ennen Geneven neuvotteluja Ukrainaan tekemät iskut heikentävät mahdollisuuksia saavuttaa rauha. Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa tänään kolmenvälisiä neuvotteluja Sveitsin Genevessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Näin räikeästi Venäjä vesittää rauhanpyrkimykset: massiivinen ohjus- ja drooni-isku Ukrainaan juuri ennen seuraava neuvottelukierrosta Genevessä. Pääkohteina energia- ja siviili-infrastruktuuri, Sybiha kirjoittaa.

- Moskova ymmärtää vain painostuksen kieltä. Ilman voimakeinoja se ei ota diplomatiaa vakavasti, hän jatkaa.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan liki kolmellakymmenellä ohjuksella ja lähes 400 droonilla. Paikallisten viranomaisten mukaan iskut kohdistuivat kriittiseen infrastruktuuriin.

Osapuolet ovat tähän asti käyneet kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa.

Aiemmissa neuvotteluissa ei ole saavutettu läpimurtoa, sillä erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta.

Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina puhuneensa puhelimessa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn, Jared Kushnerin kanssa.

Samalla hän vahvisti, että kolmenvälisiä neuvotteluja jatketaan Genevessä. Kreml ilmoitti jo perjantaina venäläismedialle, että Genevessä on määrä neuvotella tiistaina ja keskiviikkona.

- Uskomme tapaamisten olevan todella hedelmällisiä, Zelenskyi kirjoitti.

Zelenskyi tapasi lisäksi lauantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Münchenissä. Zelenskyi sanoi keskustelleensa Rubion kanssa muun muassa Ukrainan sota- ja energiatilanteesta sekä neuvottelujen etenemisestä.