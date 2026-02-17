Ulkomainen turismi Suomeen nousussa, kotimainen laskussa – Kasvua tuovat etenkin kaukomaat

Suomeen suuntautunut ulkomainen matkailu kasvoi viime vuonna nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin, kertoo tiedotteessa Business Finland. Siihen kuuluu myös matkailua edistävä Visit Finland. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 12 prosenttia, kun yleisesti Euroopassa kasvu jäi kolmeen prosenttiin. Pohjoismaissa kasvua oli keskimäärin 11 prosenttia.

Majoitusliikkeissä yöpyneiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset nousivat kaikkien aikojen ennätykseen, 7,2 miljoonaan.

Suomessa ulkomaisten matkailijoiden kokonaismäärä nousi 5,1 miljoonaan. Kokonaismäärä kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta.

- Kasvu oli voimakkainta matkailualalle eniten taloudellista arvoa tuovissa ryhmissä: lomamatkailijoiden määrä kasvoi 15 prosenttia ja kokous- ja kongressimatkailijoiden 13 prosenttia, Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen kertoo tiedotteessa.

Matkailun kasvu näkyi erityisesti sesonkien ulkopuolella. Kevään välisesonkina yöpymiset kasvoivat koko maassa 16 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 24 prosenttia. Lapissa kesäkauden yöpymiset kasvoivat.

Kansainvälinen matkailu keskittyy Suomessa Lappiin ja Uudellemaalle.

KAHDEN viime vuoden aikana matkailun kasvu Suomessa on tullut kokonaan ulkomaisista matkailijoista. Ilman ulkomaista kysyntää matkailun kokonaismarkkina olisi laskussa, sillä kotimaan matkailu on vähentynyt.

Samalla matkailun rakenne on muuttunut kohti korkeamman arvon kansainvälistä kysyntää, jossa korostuvat pidemmät viipymät ja suurempi keskikulutus.

- Kasvua vauhdittivat erityisesti kaukomarkkinat. Suurimman absoluuttisen kasvun joukossa olivat Japani, Kiina, Intia ja Taiwan sekä Yhdysvallat ja Australia. Euroopassa eniten kasvua toivat Iso-Britannia, Saksa, Italia ja Ranska, Wakonen listaa.

Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa oli viime vuonna noin 3,7 miljardia euroa. Tämä vastaa keskimäärin noin 305 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Kulutus kohdistui erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Laskemissa ei ole mukana meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja.